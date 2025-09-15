Wegen Charlie Kirk? Taylor Swift inkognito beim NFL-Spiel

Taylor Swift (35) sorgte am vergangenen Sonntag bei einem NFL-Spiel in Kansas City für Aufsehen – oder vielmehr dafür, nicht gesehen zu werden. Die Sängerin besuchte ihren Verlobten Travis Kelce (35), der für die Kansas City Chiefs spielt, und schien dabei außergewöhnlich viel Wert auf Diskretion gelegt zu haben. Begleitet von Sicherheitskräften wurde sie laut TMZ hinter einer kugelsicheren rollbaren Barriere ins Arrowhead Stadium gebracht. Ein Video dieser Aktion wurde auf X veröffentlicht. Dies fiel den Fans sofort auf und heizte Spekulationen an, warum Taylor diesmal einen so abgeschirmten Auftritt hinlegte, während sie sonst recht offen im Stadion zu sehen ist.

Der Zeitpunkt wirft dabei einige Fragen auf, da wenige Tage zuvor der Mord an dem politischen Kommentator Charlie Kirk für Schlagzeilen sorgte. Dieser wurde während eines öffentlichen Auftritts Opfer einer tödlichen Schusswaffenattacke, was das Bedürfnis nach verstärktem Schutz für Personen der Öffentlichkeit erklären könnte. Fans diskutieren zudem, ob diese Sicherheitsmaßnahme ein neuer Standard werden könnte. Interessant jedoch: Der ungewöhnliche Auftritt brachte den Chiefs offenbar kein Glück. Sie verloren das Spiel denkbar knapp mit 20:17 gegen die Philadelphia Eagles, was zu einer durchwachsenen Saisonbilanz des Teams führt.

Taylor Swift und Travis Kelce sorgen aber nicht nur mit Sport und Bühne für Schlagzeilen – auch privat sind sie ein Traumpaar! Nach rund zwei Jahren Beziehung haben sie kürzlich ihre Verlobung bekannt gegeben. Taylor hat längst einen festen Platz in Travis' Leben, und er begleitet sie durch Höhen und Tiefen. Ihr gegenseitiger Rückhalt ist offenbar eine große Stärke – und sorgt dafür, dass sie ihr Privatleben jetzt vielleicht noch mehr schützen möchten.

Getty Images Taylor Swift im Januar 2025 in Kansas City

Getty Images Charlie Kirk, 2024

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025