Travis Kelce spricht erstmals über die Verlobung mit Taylor

Vor einer Woche gaben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) eine zuckersüße Nachricht bekannt: Das Paar hat sich nach rund zwei Jahren Beziehung verlobt. Nach der Verkündung hielten sich die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch nun äußert sich der NFL-Star erstmals – und spricht in seinem Podcast "New Heights" offen über die Verlobung! Die komplette Folge ist bislang noch nicht verfügbar, doch in einem Instagram-Teaser schwärmt er: "Ich schätze jeden, der sich gemeldet und etwas geschickt hat, und all die Posts, all die Aufregung, die gerade passiert. Es war wirklich schön, allen zu erzählen, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen werde."

Was Travis noch alles zu seiner Verlobung preisgeben wird, bleibt abzuwarten – doch die Andeutung gibt bereits einen ersten Einblick in die Freude, die er über seine Zukunft mit der Sängerin empfindet. Das bleibt auch den Fans nicht verborgen. "Ich liebe es, dass er eine Ehe und nicht nur eine Hochzeit plant", kommentiert ein Nutzer den Beitrag, während ein weiterer anmerkt: "Fällt euch auf, wie Taylor und Travis beide den Fokus eher auf die Ehe und das Commitment legen, als auf die Verlobung und die Hochzeit?" Außerdem zeigt sich ein Follower begeistert: "Oh mein Gott, ich bin gerade auf die Knie gefallen, ich liebe sie so sehr zusammen."

Die Verlobung war für das Paar eine intime und persönliche Erfahrung. Sie fand in einem wunderschön dekorierten Garten im Anwesen von Travis in Lee Summit, Missouri, statt, wo er mit einem Meer aus Blumen ein romantisches Ambiente im Garten geschaffen hatte, um Taylor seine Liebe zu beweisen. Fans vermuten, dass der Antrag rund zwei Wochen vor der Verkündung passierte, nachdem sie zusammen eine Folge vom Podcast des 35-Jährigen aufgenommen hatten. Für die Verkündung teilte das Paar süße Schnappschüsse im Netz, auf denen sie sich innig umarmen. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", erklärten die "Lover"-Interpretin und ihr Liebster und fügten ein Dynamit-Stick-Emoji dahinter.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025