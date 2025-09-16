Schwer verliebt: Antonia Hemmer schwärmt von ihrem "Boy"

Antonia Hemmer (25) schwebt auf Wolke sieben! Die Reality-TV-Darstellerin hat in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram einige Details über ihren neuen Freund preisgegeben. Obwohl sie seinen Namen und sein Gesicht weiterhin geheim hält, konnte sie nicht widerstehen, von ihrem "Boy" in den höchsten Tönen zu schwärmen. Ihr Partner sei nicht nur groß, sportlich und wunderschön, sondern vor allem fleißig, schlau und lösungsorientiert. "Ich weiß einfach, dass ich mich in jeder Situation auf ihn verlassen kann", schwärmte die Bauer sucht Frau-Bekanntheit freudestrahlend und betonte, wie wertvoll er sie fühlen lasse.

Für Antonia sei das Leben mit ihrem Partner nicht nur von gegenseitiger Unterstützung geprägt, sondern auch von Motivation und Inspiration. Der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite habe eine bewundernswerte Lebenseinstellung und lasse sich von nichts unterkriegen. "Er sagt immer: 'Ich bin nicht problem-, sondern lösungsorientiert' und das beschreibt ihn wirklich perfekt", verriet sie stolz. Diese Einstellung färbe auch positiv auf sie ab und helfe ihr, das Beste aus sich herauszuholen. Für Antonia scheint damit ein Traum in Erfüllung gegangen zu sein, denn ein solches Gefühl der Geborgenheit sei etwas, das sie sich immer gewünscht habe.

Antonia denkt sogar schon an ihre Hochzeit. Auf Social Media erzählte sie in einem Clip, dass sie Rosenblätter aus ihren Blumensträußen sammle. "Ich habe neulich von einem kleinen, aber besonderen Brauch gehört: alle Rosenblätter behalten... und falls wir mal heiraten sollten, werden sie gestreut", plauderte sie aus. Ihre Fans waren völlig aus dem Häuschen und spekulierten direkt über mögliche Hochzeitspläne.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juli 2025