Offiziell: Antonia Hemmer kauft ihre erste eigene Immobilie

Antonia Hemmer (25), bekannt aus dem Reality-TV, hat auf Instagram eine große Neuigkeit verkündet: Sie hat ihre erste Immobilie gekauft. Dabei handelt es sich um eine Dreizimmerwohnung, die sich in der Nähe von Frankfurt am Main befindet. Die 25-Jährige plant jedoch nicht, selbst dort einzuziehen, sondern hat die Wohnung als Wertanlage erworben. "Wir sind gerade in den finalen Zügen", schrieb sie in ihrem Post und versprach ihren Fans, bald eine ausführliche Roomtour zu teilen. Innerhalb von nur 30 Minuten sammelte der Beitrag bereits 1804 Reaktionen und zahlreiche Kommentare.

Mit dem Kauf der Wohnung geht Antonia einen wichtigen Schritt in Richtung finanzielle Sicherheit. Nach einer aktuellen Herausforderung, bei der eine hohe Nebenkosten-Nachzahlung für Überraschungen sorgte, scheint sie aus der Situation ihre Konsequenzen gezogen zu haben. Die Mehrkosten wurden durch den Betrieb eines Whirlpools verursacht. Nun legt sie ihr Geld klug in eine Immobilie an, die ihr wirtschaftlich langfristig Vorteile bieten könnte. Offenbar hat das Erlebnis dazu beigetragen, dass sie das Thema Finanzen noch bewusster angeht.

Abseits ihrer geschäftlichen Entscheidungen teilt die Influencerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Followern und bleibt dabei stets authentisch. Ihre Offenheit über persönliche und finanzielle Herausforderungen kommt bei ihren Fans gut an. Die 25-Jährige, die durch die Realityshow Bauer sucht Frau bekannt wurde, hat sich mittlerweile eine große Fangemeinde aufgebaut. Mit ihrer humorvollen und ehrlichen Art nutzt sie ihre Plattform auch, um praktische Tipps weiterzugeben.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer in ihrer neuen Immobilie in Frankfurt

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin