Antonia Hemmer hebt Rosenblätter für ihre Hochzeit auf

Antonia Hemmer (25) sorgt mit einem romantischen Hochzeitsdetail für Aufsehen. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star ein Video, in dem sie verrät, dass sie Rosenblätter aus einem ganz bestimmten Grund aufhebt. "Ich habe neulich von einem kleinen, aber besonderen Brauch gehört: alle Rosenblätter behalten... und falls wir mal heiraten sollten, werden sie gestreut", erzählt sie in dem Clip und zeigt, wie sie die Blütenblätter eines Blumenstraußes abpflückt. Ihre Fans reagierten begeistert auf diese Idee und spekulieren nun eifrig über mögliche Hochzeitspläne.

Zu ihrem Partner, mit dem sie diese romantischen Träume teilt, hält sich Antonia jedoch weiterhin bedeckt. Obwohl bekannt ist, dass sie in einer Beziehung ist, bleibt der Mann an ihrer Seite konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Details zu ihrer Beziehung oder gar einem möglichen Verlobungsdatum verrät sie nicht. Umso neugieriger verfolgen ihre Anhänger jede ihrer Aktionen, die auf weitere Pläne hindeuten könnten.

Antonia, die vielen aus der Welt des Reality-TVs bekannt ist, hat sich in der Vergangenheit immer wieder als hoffnungslose Romantikerin gezeigt. Ihre Fans lieben sie für ihre authentische und herzliche Art, die sie auch in den sozialen Medien oft teilt. Besonders bei emotionalen Themen wie Liebe und Zukunftsplänen zeigt sie sich nahbar, was ihre Anhänger in zahlreichen Kommentaren immer wieder loben. Ob der Rosenblätter-Brauch tatsächlich eines Tages bei ihrer Hochzeit zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten, doch die Begeisterung ihrer Fans dürfte ihr jetzt schon sicher sein.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

