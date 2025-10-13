Wird "Make Love, Fake Love"-Elena die große Liebe finden?

Elena Miras (33) versucht in der neuen Staffel von Make Love, Fake Love ihr Liebesglück zu finden. Noch in diesem Jahr soll das Format, in dem sie als Single-Lady im Mittelpunkt steht, ausgestrahlt werden. Während die Reality-TV-Bekanntheit hofft, in der Show den richtigen Mann zu treffen, äußerte sich ihre Vorgängerin Antonia Hemmer (25) im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" positiv zu ihren Chancen: "Ich kann mir schon vorstellen, dass Elena da ihre große Liebe finden könnte. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie auch eine Frau ist, die darauf hinaus ist."

Doch Antonia glaubt, dass Elena nicht nur für sich selbst einen Partner finden möchte – sondern auch, dass sie einen "potenziellen Vaterersatz" für ihre Tochter sucht. Sie traue der ehemaligen Love Island-Gewinnerin zu, diese Herausforderung mit Engagement anzugehen und sich auf die Kandidaten einzulassen. "Ich glaube schon, dass sie da ernst an die Sache rangeht", betonte die 25-Jährige gegenüber Promiflash. In der Show treten verschiedene Männer auf, und die Herausforderung besteht nicht nur darin, den Richtigen zu finden, sondern auch darin, Täuschungen zu entlarven.

In der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love" trifft Elena auf verschiedene Männer, darunter auch solche, die ihre bestehenden Beziehungen vor ihr geheimhalten müssen. Diese Konstellation birgt große Herausforderungen und könnte Elena vor so manche emotionale Hürde stellen. Dennoch scheint die 33-Jährige bereit, mit einer direkten Herangehensweise den Teilnehmern auf den Zahn zu fühlen. "Ich gehe, glaube ich, ohne Taktik da rein. Das Einzige, was ich probieren werde, ist einfach so die Fragen zu stellen und dann anders zu stellen, bis die irgendwann selber die Wahrheit sagen", verriet sie gegenüber RTL.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024