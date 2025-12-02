Antonia Hemmer bekam keinen Adventskalender von ihrem Freund

Antonia Hemmer (25), bekannt aus dem Reality-TV, hat in einer Instagram-Story erzählt, dass sie dieses Jahr auf einen Adventskalender verzichten muss. "Ihr fragt euch sicher, was bei mir im Adventskalender drin war. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe dieses Jahr keinen einzigen Adventskalender", erklärte sie ihren Followern. Dabei habe sie bis zuletzt gehofft, ihr Partner würde ihr einen selbstgebastelten schenken. Allerdings scherzte sie, dass er es vielleicht vergessen habe, und fügte optimistisch hinzu: "Vielleicht kommt der später."

Trotz der fehlenden Türchen nimmt Antonia es gelassen und betont, dass Adventskalender für sie nicht von großer Bedeutung seien. Sie hätte einige Kalender von Marken zugeschickt bekommen, entschied sich jedoch, diese nicht zu behalten. Stattdessen verschenkte oder verloste sie die hochwertigen Geschenke, um ihren Fans und anderen eine Freude zu machen. In ihrer Story zeigte sie sich dankbar für die eingesendeten Kalender, betonte jedoch, dass ihr Fokus auf anderen Dingen liege.

Die Reality-TV-Darstellerin, die immer wieder private Einblicke in ihr Leben gewährt, ist bekannt für ihre nahbare und humorvolle Art. Sie teilt regelmäßig ihren Alltag und steht in engem Austausch mit ihrer Community. Auch wenn es in diesem Jahr keinen Adventskalender für sie gibt, ist es nicht das erste Mal, dass sie zeigt, wie wichtig ihr die kleinen Gesten und die zwischenmenschlichen Momente sind. Die Beziehung zu ihrem Freund kommentierte sie in ihrer Story mit einem Augenzwinkern, was einmal mehr ihren entspannten Umgang mit solchen Situationen unterstreicht.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar