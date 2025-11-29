Antonia Hemmer ist stolz: Sie zeigt ihre neue Luxus-Kutsche

Antonia Hemmer (25) hat sich einen Herzenswunsch erfüllt: Am Donnerstag holte die Reality-TV-Bekannte in Sindelfingen ihr neues Auto im Mercedes-Werk ab – gemeinsam mit ihrem Freund, der sie aus Frankfurt mit der Bahn begleitete. Auf Instagram machte sie es offiziell und präsentierte eine hellblaue Mercedes G-Klasse. Dazu schrieb Antonia: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfange oder mich zuerst bedanken soll", erklärte sie in ihrem Post und verriet, wie besonders dieser Moment für sie ist. "Ich sitze gerade einfach in meinem Traumauto, mit meinem Traummann und schreibe diese Zeilen runter. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich vermutlich angefangen zu weinen (vor Freude)", so die Reality-Bekanntheit.

Die 25-Jährige blickte in ihrem Beitrag auch auf ihren Weg der vergangenen Jahre zurück. Vor fünf Jahren sei sie erstmals im TV aufgetaucht, heute erfülle sie sich dank der Unterstützung ihrer Community große Wünsche. "In diesem Auto würde ich ohne euch nicht sitzen", bedankte sich Antonia bei ihren treuen Fans und betonte, wie viel ihr die enge Bindung zu ihrer Online-Gemeinschaft bedeutet. Gleichzeitig fand sie warme Worte für ihr privates und berufliches Umfeld. Sie habe viel durchgestanden, fühle sich nun aber mit den richtigen Menschen an ihrer Seite getragen. "Liebe geht raus an euch alle", schloss sie ihren emotionalen Post, während die G-Klasse in hellem Blau auf ihren Videos glänzte.

Schon vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihren Fans noch eine weitere große Neuigkeit präsentiert. Stolz verkündete Antonia auf Social Media, dass sie ihre erste eigene Immobilie gekauft hat. "Wir sind gerade in den finalen Zügen", schrieb sie und versprach ihren Abonnenten bald eine ausführliche Roomtour. Die Dreizimmerwohnung nahe Frankfurt möchte sie als Wertanlage nutzen und vorerst nicht selbst beziehen. Innerhalb von kurzer Zeit erhielt der Beitrag großen Zuspruch und unzählige Kommentare von begeisterten Followern.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, November 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, November 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer in ihrer neuen Immobilie in Frankfurt