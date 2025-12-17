Rob Reiner war überzeugt: Sohn Nick seit sechs Jahren clean

Nur drei Monate vor der grausamen Bluttat in Los Angeles schwärmte Rob Reiner (†78) öffentlich von seinem Sohn Nick (32). In einem Gespräch mit dem US-Radioformat "Fresh Air" von NPR im September sagte der Regisseur über den 32-Jährigen: "Es geht ihm großartig" und er sei "seit über sechs Jahren" ohne Drogen. Jetzt steht die Welt der Familie still: Nick sitzt in Los Angeles ohne Anspruch auf Kaution in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Eltern, Rob und Michele Singer Reiner, in ihrem Haus erstochen zu haben. Ermittler fanden das Paar mit Stichverletzungen tot auf.

Die Behörden legten nach: Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Nathan Hochman, erhob zwei Anklagen wegen Mordes ersten Grades, die im Schuldspruch mit lebenslanger Haft oder sogar der Todesstrafe enden könnten. Laut Polizei wurde Nick am Sonntagabend unweit eines Metro-Bahnhofs festgenommen, nachdem er zuvor in einem Hotel in Santa Monica eingecheckt hatte, wo Mitarbeiter eine blutverschmierte Dusche bemerkten. Die Ermittler prüfen, ob die Attacke möglicherweise in der Nacht nach einer Feier bei Conan O'Brien (62) geschah, die Rob, Michele und Nick besucht hatten, auf der es zu einem Streit zwischen Vater und Sohn gekommen sein soll.

Hinter den nüchternen Fallzahlen steht eine Familie, die lange um ein gemeinsames Gleichgewicht rang. Tochter Romy, die als Schauspielerin und Komikerin in Los Angeles lebt, alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem sie ihre Eltern leblos gefunden hatte. Bruder Nick hatte seine Erfahrungen mit Sucht in die Arbeit an "Being Charlie" eingebracht – ein gemeinsames Filmprojekt von Vater und Sohn, das Nicks frühe Kämpfe mit Sucht und Entzug thematisiert – während Rob wiederholt erzählte, wie sehr er versuchte, für seinen Sohn da zu sein. Michele, ausgebildete Fotografin, begleitete die beiden über Jahre, sprach öffentlich darüber, wie schwer es sei, den richtigen Rat von außen einzuordnen und trotzdem Nähe zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick im Juli 2010 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Anzeige Anzeige

Imago Filmplakat zu "Being Charlie" (2015) von Filmemacher Rob Reiner