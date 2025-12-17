Darum ist "Bauer sucht Frau"-Simone bei Männern vorsichtig

In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau zeigt sich Tierliebhaberin Simone besonders vorsichtig, wenn es um das Thema Liebe geht. Bei ihrem Hofherren Frank, der um ihre Gunst wirbt, beschränkt sie sich bisher auf kleine Schritte der Annäherung, die sie scheinbar auch einiges an Überwindung kosten. Der geduldige Frank hat jedoch ihren Wunsch nach einem behutsamen Tempo verstanden und unterstützt die leidenschaftliche Sängerin mit viel Feingefühl. Simone offenbarte nun, warum sie bei romantischen Beziehungen so große Zurückhaltung zeigt. "Ich habe mit meiner Gutmütigkeit in meinem Leben oft und sehr viel Lehrgeld bezahlt", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Rückschläge in früheren Beziehungen haben tiefe Spuren hinterlassen. Besonders die Angst, erneut verletzt und verlassen zu werden, belaste Simone bis heute. "Das tut einfach weh. Daher habe ich einfach Angst, wieder verlassen zu werden und wieder neu anfangen zu müssen. Es schmerzt einfach so sehr, verletzt zu werden und ich bin so viel verletzt worden", gab sie gegenüber Promiflash zu. Diese Erfahrungen haben sie dazu gebracht, eine emotionale Mauer um sich herum aufzubauen. Schritt für Schritt scheint sie jedoch bereit zu sein, einen Blick über diese Mauer zu wagen und neue Nähe zuzulassen.

Während der Hofwoche wuchs das Vertrauen zwischen Simone und Frank spürbar. Beide genossen ihre gemeinsame Zeit auf dem Gnadenhof. Besonders als sie einen verletzten Esel versorgten, wurde es emotional. Frank konnte seine Gefühle nicht länger verbergen und schwärmte: "Das ist einfach toll, wie du alles vorbereitest und machst. Ich hab wirklich was für dich übrig." Doch Simone ging auf das Kompliment zunächst nicht ein und konzentrierte sich lieber wieder auf die Arbeit.

RTL / Stefan Gregorowius Simone von "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Frank und Simone, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Simone und Frank, "Bauer sucht Frau" 2025