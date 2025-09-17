Riley Keough und Ehemann begrüßen heimlich ihr zweites Kind

Riley Keough (36) und ihr Ehemann Ben Smith-Petersen (34) schweben im Babyglück. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigt jetzt gegenüber Page Six, dass die beiden erneut Nachwuchs bekommen haben – und das bereits Anfang des Jahres! Details wie der Name oder das Geschlecht ihres Babys bleiben allerdings vorerst ein Geheimnis. Damit ist das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, nun eine Familie mit vier Mitgliedern und genießt das glückliche Familienleben offenbar weitgehend abseits der Öffentlichkeit.

Riley und Ben lernten sich 2012 am Set des Films "Mad Max: Fury Road" kennen. Ihre Liebesgeschichte begann jedoch erst ein Jahr später während der Nachdreharbeiten in Australien. Sie verlobten sich 2014, ein Jahr später folgte die Trauung in Napa, Kalifornien. Wie die 36-Jährige in der "Late Show with Stephen Colbert" verriet, wusste sie bereits bei ihrem zweiten Date, dass Ben der Richtige für sie ist. "Ich dachte: 'Ich werde ihn heiraten und Kinder mit ihm haben'", schwärmte sie.

Mit ihrem Ehemann führt Riley ein erfülltes Familienleben. Ihre erste Tochter Tupelo, die im August 2022 über eine Leihmutter zur Welt kam, trägt einen ganz besonderen Namen: Er ist inspiriert von der Stadt Tupelo, in der ihr Großvater Elvis Presley (†42) geboren wurde. Trotz ihrer prominenten Herkunft legt die Enkelin der Rock'n'Roll-Legende großen Wert auf ein privates Familienleben und teilt nur wenig Persönliches nach außen. Ihre Verbindung zu Ben scheint tief und authentisch – ein Liebesglück, das nun um ein weiteres Familienmitglied bereichert wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Smith-Petersen und Riley Keough auf der Vanity Fair Oscar Party 2023