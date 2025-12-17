Young Thug macht seiner Freundin Antrag direkt auf der Bühne

Young Thug (34) stellt seiner Partnerin Mariah the Scientist die Frage aller Fragen und seine Fans werden Zeugen. Am Dienstag geht der Rapper vor seiner Liebsten vor Publikum auf die Knie. Wie ein Video zeigt, das unter anderem auf TikTok kursiert, tauchten auf der Leinwand seines Hometown Hero Benefit Concerts in Atlanta plötzlich die Worte "Willst du mich heiraten?" auf. Mariah, die neben Künstlern wie Quavo (34) oder Meek Mill (38) mit Young Thug auf der Bühne des Benefizkonzerts performte, war sichtlich überwältigt, sagte aber natürlich "Ja". Nach dem Antrag rief sie strahlend ins Publikum: "Ich glaube, ich werde heiraten!"

Damit gehen Young Thug und seine Mariah nach über vier Jahren Beziehung nun den nächsten Schritt. Für die Musikerin erfüllt sich damit offenbar ein großer Wunsch, denn schon vor einigen Wochen hatte sie in einem Interview mit der Radiomoderatorin Angie Martinez verraten, dass sie sich nichts sehnlicher wünschte als sesshaft zu werden. Die Ehe sei ihr persönliches Ziel. Zudem träume die US-Amerikanerin auch von einer eigenen Familie. "Ich möchte einfach eine Bindung, die keine Verpflichtungen gegenüber einem Baby mit sich bringt. Ich möchte, dass es aus Liebe geschieht, nicht aus Verantwortung", erklärte sie.

Die Bindung zwischen Mariah und Young Thug scheint mehr als innig zu sein. Immerhin standen die beiden in der Vergangenheit so einige Höhen und Tiefen durch. Vergangenes Jahr machte der 34-Jährige weniger mit seiner Musik als mit seinen Gesetzesbrüchen auf sich aufmerksam. Im Herbst 2024 stand er wegen krimineller Gang-Aktivitäten vor Gericht. Bevor er sich letztendlich schuldig bekannte, musste Young Thug aufgrund von Missachtung des Gerichts noch eine Haftstrafe absitzen. Der Prozess endete für ihn dann mit einer zusätzlichen Gefängnisstrafe von bis zu 40 Jahren. Doch im November 2024 wurde er vorzeitig auf Bewährung entlassen.

Getty Images Young Thug im Oktober 2021

X.com / https://x.com/Kurrco Young Thug macht seiner Freundin auf der Bühne einen Heiratsantrag

Instagram / mariahthescientist Mariah the Scientist, Partnerin von Young Thug