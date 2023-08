Außergewöhnlich: Riley Keough verrät den Namen ihrer Tochter

Riley Keough (34) lüftet endlich ein Geheimnis über ihr Kind. Die Schauspielerin und ihr Liebster Ben Smith-Petersen wurden 2022 Eltern einer Tochter. Das genaue Datum ist bisher nicht bekannt. Und auch sonst teilte die Tochter von Lisa Marie Presley (✝54) kaum Informationen über den süßen Familienzuwachs. Doch eine Sache hat die 34-Jährige inzwischen verraten: Die Kleine hört auf den Namen Tupelo Storm Smith-Petersen.

Der Vorname ihrer Tochter ist eine Hommage an ihren Großvater, Elvis Presley (✝42). Der King of Rock 'n' Roll wurde in Tupelo in Mississippi, geboren. "Es ist lustig, weil wir ihren Namen vor dem Elvis-Film ausgesucht haben", erklärte Riley im Interview mit Vanity Fair. "Ich dachte: 'Das ist toll, denn es ist nicht wirklich ein bekanntes Wort oder ein Name in Bezug auf meine Familie – es ist nicht wie Memphis oder so. Als dann der Elvis-Film herauskam, hieß es: Tupelo dies und Tupelo das. Ich dachte: 'Oh, nein'", erklärte die Schauspielerin weiter. Dennoch sei es nun in Ordnung für sie.

Die Schauspielerin bestätigte außerdem zum ersten Mal, dass sie und ihr Mann eine Leihmutter für die Geburt ihrer Tochter benutzt haben. "Ich kann zwar Kinder austragen, aber es fühlte sich wie die beste Wahl für das an, was ich körperlich mit der Autoimmunkrankheit zu tun hatte", sagte Riley. Die Emmy-Nominierte leidet an Borreliose, einer durch Zecken übertragenen bakteriellen Infektion.

Riley Keough, Schauspielerin

Riley Keough, Juni 2022

Riley Keough, Schauspielerin

