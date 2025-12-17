Kate Hudson nähert sich ihrem entfremdeten Vater Bill an

Kate Hudson (46) hat kürzlich darüber gesprochen, dass sich das Verhältnis zu ihrem biologischen Vater Bill Hudson (76) langsam verbessert. Gegenüber The Guardian erklärte die Schauspielerin zunächst, dass sie kaum eine Beziehung zu ihm habe, fügte dann jedoch hinzu: "Es wird besser." Die Beziehung zwischen Vater und Tochter war über Jahrzehnte distanziert und angespannt, insbesondere nachdem Bill in seinem Buch aus dem Jahr 2018 Kate als "verwöhnte Göre" bezeichnet hatte. Bill hat mit seiner Ex-Frau Goldie Hawn (80) neben Kate auch Sohn Oliver (49), zu dem er ebenfalls ein gespanntes Verhältnis haben soll.

Die zerstrittenen Familienbande traten 2015 in die öffentliche Aufmerksamkeit, als Oliver am Vatertag auf Instagram mit den Worten "Froher Ablehnungstag" polarisierte – eine deutliche Anspielung auf das Gefühl der Abweisung durch seinen Vater. Daraufhin erklärte Bill in einem Interview, dass er Kate und Oliver nicht länger als seine Kinder betrachte und forderte, sie sollten den Nachnamen Hudson nicht mehr tragen. Trotz dieser schmerzhaften Konflikte deutet sich nun eine Wende an. Laut einem Insider der US Weekly freut sich auch Mutter Goldie darüber, dass Kate und Oliver jetzt versuchen, wieder Kontakt zu ihrem Vater aufzubauen.

Abseits der Schlagzeilen über die angespannte Beziehung zu Bill scheint die Familie für Kate stets ein zentraler Anker gewesen zu sein. Immer wieder betonte sie, wie prägend das enge Band zu ihrer Mutter und zu ihrem Stiefvater Kurt Russell (74) ist. Beide stehen ihr sowohl privat als auch beruflich zur Seite. Erst kürzlich verriet Kate, dass einer ihrer Filme ihre Eltern sogar zu Tränen rührte. Ob Kate und ihr Bruder Oliver sich nun tatsächlich mit ihrem leiblichen Vater versöhnen können, bleibt allerdings weiterhin offen.

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025

Instagram / theoliverhudson Oliver, Bill und Kate Hudson

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson, Mai 2004 in Hollywood