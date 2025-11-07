Riley Keough fühlt die Präsenz von Lisa Marie Presley (†54)

Riley Keough (36) hat bei einem Auftritt am 4. November beim Women’s Luncheon von Academy x Chanel offenbart, dass sie seit dem Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley (†54) Zeichen spürt – und sich dadurch ihrer Mutter nah fühlt. Im Gespräch mit dem Magazin People sagte die Schauspielerin, sie glaube an diese Momente und nehme sie wahr, seit sie die gemeinsame Memoirarbeit abgeschlossen habe. Riley vollendete das Buch nach Lisas Tod 2023 und brachte es unter dem Titel "From Here to the Great Unknown" heraus. Nun folgt am 11. November die Taschenbuchausgabe – mit einem neuen, persönlichen Nachwort.

Auf Nachfrage wollte Riley die konkreten Situationen, in denen sie Lisas Nähe spürte, nicht detailliert ausführen. Sie werde diese Momente im "herzlichen Nachwort" der Paperback-Version beschreiben. Dort reflektiere sie ihren Weg, das Buch in die Welt zu bringen und die Suche nach einem Zeichen, dass Lisa mit der Veröffentlichung im Reinen sei, so der Verlag Penguin Random House. Rückblickend habe sie nach dem Release vor allem Erleichterung empfunden. Es habe sich angefühlt wie ein abgeschlossenes Kapitel und zugleich wie etwas, das sie tun sollte. Um Lisas Stimme möglichst unverfälscht zu bewahren, hörte Riley für die Fertigstellung private Tonbänder, auf denen ihre Mutter Erinnerungen festgehalten hatte – von den Eltern Elvis Presley (†42) und Priscilla Presley (80) bis hin zur Geburt von Rileys Tochter Tupelo.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Riley in einem Interview mit Jenna Bush Hager im Podcast "Open Book With Jenna" verraten, dass sie sogar an einer besonders sensiblen Stelle der Memoiren lange gezweifelt hatte. "Der tote Körper meines Bruders war etwas, von dem ich dachte, ich sollte es vielleicht herausnehmen", sagte die Schauspielerin damals. Letztlich entschied sie sich aber dagegen. Grund dafür waren die klaren Worte ihrer Mutter auf alten Tonbändern – Lisa habe deutlich gemacht, dass sie mit dieser Offenheit kein Problem hatte. "Ich wollte meine Mutter beschützen", erklärte Riley. Genau deshalb blieb die Passage im Buch, ganz im Sinne der Authentizität.

Getty Images Lisa Marie Presley und Riley Keough im Oktober 2017

IMAGO / Cinema Publishers Collection Priscilla Presley und Elvis bei ihrer Hochzeit 1967

ActionPress Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough