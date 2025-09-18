"Der Sommer, als ich schön wurde" bekommt großes Film-Finale

Amazon Prime sorgt für große Überraschung unter den Fans von Der Sommer, als ich schön wurde. Nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung der als Serienfinale angekündigten elften Folge von Staffel drei bestätigt der Streamingdienst laut Moviepilot, dass die Geschichte um Belly, gespielt von Lola Tung (22), weitergehen wird. Die letzte Episode zeigte, wie Belly von Conrad, dargestellt von Christopher Briney (27), an ihrem Geburtstag in Paris besucht wurde. Doch das ist offenbar nicht das Ende der Reise – ein eigenständiger Film soll kommen, um ihre Geschichte endgültig abzuschließen. Serienschöpferin und Autorin der Buchvorlagen Jenny Han (45) wird das Drehbuch zusammen mit Sarah Kucserka schreiben und erstmals auch selbst Regie führen.

Noch sind keine offiziellen Details zur Handlung bekannt, doch Fans spekulieren bereits eifrig über mögliche Ereignisse im Film. Hinweise aus der finalen Folge deuten darauf hin, dass Belly nach ihrer Rückkehr aus Paris wieder nach Cousins Beach zieht und eine mögliche Hochzeit den Mittelpunkt der Handlung bilden könnte, da dieser Meilenstein in den Büchern erwähnt wird. Außerdem zeigte der Abspann von Folge elf mehrere Fotos von ihr und Conrad während eines gemeinsamen Weihnachtsfests in Paris, was ebenfalls Raum im Film einnehmen könnte. Laut Jenny sei dies ein "großer Meilenstein" in Bellys Leben, der nur in einem Film die nötige Tiefe bekommen könne.

Die dritte Staffel ließ Zuschauer zudem mit einigen dramatischen Wendungen zurück, unter anderem zu möglichen Schicksalsschlägen in der Familie, auf die nun der Film eventuell näher eingehen wird. Dabei sorgte besonders eine Frage in der Fan-Community für Wirbel: Wird es einen tragischen Serientod geben? Grund dafür waren Szenen, in denen Bellys Vater John über Brustschmerzen klagte. In den sozialen Netzwerken entfachte das wilde Spekulationen. Die Serienschöpferin zeigte sich im Interview mit Entertainment Weekly damals noch zurückhaltend. "Es gibt Überraschungen. Und es gibt Dinge, die nicht genau so sind wie in den Büchern", sagte Jenny. Gleichzeitig versicherte sie den Fans aber: "Die Zuschauer können mit einem zufriedenstellenden Abschluss rechnen."

Getty Images "Der Sommer, als ich schön wurde"- Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney, 2025

Getty Images Jenny Han, Autorin

IMAGO / Everett Collection Lola Tung und Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde", Staffel 2