Mehr Serien wie "Der Sommer, als ich schön wurde" zum Bingen

Für Fans der Serie Der Sommer, als ich schön wurde gibt es großartige Neuigkeiten: Wer nicht genug von den romantischen Verstrickungen und dramatischen Höhen und Tiefen von Belly, Conrad und Jeremiah bekommen kann, findet jetzt zahlreiche Serien-Highlights, die genau in diese Kerbe schlagen. Von spannenden Liebesdreiecken bis zu düsteren Geheimnissen ist für jeden etwas dabei. Egal, ob du Lust auf emotionale Teenie-Romanzen oder spannungsgeladene Plots hast, diese Serien lassen keine Langeweile aufkommen.

Wie wäre es zum Beispiel mit O.C. California? Diese ikonische Serie der 2000er entführt in die Welt von Ryan Atwood, der versucht, sich in der reichen Community von Newport Beach zurechtzufinden. Für dunklere, geheimnisvollere Geschichten bietet sich "Solange wir lügen" an, eine Serie, die Urlaubsidylle mit düsteren Wendungen kombiniert. Oder möchtest du dich in eine magische Welt werfen? Dann ist Vampire Diaries mit seinem zentralen Liebesdreieck zwischen Elena und den Vampir-Brüdern Stefan und Damon die perfekte Wahl. Für ein modernes Familiendrama sorgt "Ginny und Georgia", das die Beziehung einer Mutter und ihrer Tochter mit einer Extraportion Drama und Geheimnissen beleuchtet. Bei "Ich und die Walter Boys" dreht sich wiederum alles um die Walter-Jungs, bei denen Jackie ein neues Leben anfangen muss.

All diese Serien vereint, dass sie durch packende Geschichten und spannende Charaktere beste Unterhaltung bieten. Fans der Amazon-Serie werden sich bei diesen Titeln sofort wohlfühlen, da sie ähnliche Themen wie komplizierte Beziehungen und das Erwachsenwerden berühren. Und wer gar nicht genug von "Der Sommer, als ich schön wurde" kriegen kann, darf noch auf einen Spin-off hoffen. Jetzt ran an die Fernbedienung und in nostalgische oder moderne Highlights eintauchen!

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno bei der "The Summer I Turned Pretty"-Premiere

ActionPress Nina Dobrev und Paul Wesley als Elena und Stefan in "The Vampire Diaries"

Getty Images Antonia Gentry und Brianne Howey bei einer Sondervorstellung von "Ginny & Georgia" S3 in Los Angeles

