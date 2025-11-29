Gavin Casalegno verteidigt "The Summer I Turned Pretty"-Ende

Gavin Casalegno (26), bekannt aus der Serie The Summer I Turned Pretty, hat in einem Gespräch mit Us Weekly über das überraschende Finale der Serie gesprochen. Der Schauspieler verteidigte die Verbindung zwischen Denise und seinem Seriencharakter Jeremiah, die im letzten Kapitel eine zentrale Rolle spielt. "Denise sieht Jeremiah in einem anderen Licht", erklärte Gavin, während er andeutete, dass die lange Vertrautheit zwischen Belly und Jeremiah deren Beziehung möglicherweise gehemmt haben könnte. Das Serienfinale markiert nicht das Ende: Prime Video plant einen abschließenden Film zur beliebten Geschichte, wie Gavin im Gespräch verriet.

Weitere Details zum kommenden Film, der auf den Romanen von Jenny Han (45) basiert, konnte Gavin jedoch noch nicht liefern. "Ich habe kein Drehbuch und weiß nicht, worum es gehen wird", sagte er bei der Veranstaltung von T-Mobile während des Grand Prix von Las Vegas. Er sei gespannt, wie die Reise von Jeremiah und den anderen Figuren weitergeht, und hoffe, dass Jeremiah seine eigenen Interessen vertiefen kann. Für die Dreharbeiten, die im nächsten Jahr stattfinden sollen, bat Gavin bereits die Autorin um Einblicke, blieb jedoch ohne Antworten. Gleichzeitig zeigte er sich amüsiert über die leidenschaftliche Debatte der Fans über Teams und Paarungen innerhalb der Serie.

Die Serie "The Summer I Turned Pretty" hat seit ihrer Premiere großen Anklang gefunden und basiert auf der gleichnamigen Buchreihe. Die Dreiecksgeschichte zwischen Belly, Jeremiah und Conrad begeistert vor allem ein junges Publikum, das gespannt auf das angekündigte Filmfinale wartet. Bellys emotionale Reise und die Liebeswirren zwischen den Brüdern haben der Serie zu ihrem Erfolg verholfen. Gavin selbst ist seit seinem Durchbruch mit der Serie ein gefragter Darsteller – und nutzt Veranstaltungen wie die in Las Vegas, um auch außerhalb seines Jobs als Schauspieler Präsenz zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Sommer, als ich schön wurde"- Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler