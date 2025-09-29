Gewusst? Alles zum "Der Sommer, als ich schön wurde"-Film

Fans der beliebten Serie Der Sommer, als ich schön wurde freuen sich: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende! Nach dem kürzlich ausgestrahlten Finale der dritten Staffel hat Prime Video einen Film angekündigt, der die emotionale Reise von Belly und den Fisher-Brüdern Conrad und Jeremiah zu einem Abschluss bringen soll. Basierend auf den Romanen von Jenny Han (45) soll der Film ein weiteres wichtiges Kapitel in Bellys Leben beleuchten. Auch die Hauptdarsteller Lola Tung (22), Chris Briney und Gavin Casalegno (26) werden wieder in ihre Rollen schlüpfen, wie US Weekly berichtete.

Während Fans gespannt auf Details warten, verriet Jenny Han bereits, dass das Skript für den Film in Zusammenarbeit mit Co-Showrunnerin Sarah Kucserka mittlerweile einen ersten Entwurf hat. Allerdings ist Geduld gefragt: "Wir wissen noch nicht, wann er erscheint, aber nächstes Jahr nicht", erklärte die Autorin und fügte hinzu: "Wir müssen ihn schließlich noch drehen." Prime Video hat jedoch zugesichert, dass das Projekt in vollem Gange ist und das Team darauf hinarbeitet, eine eindrucksvolle Fortsetzung zu bieten. Das Staffelfinale ließ Belly und Conrad zurück in Cousins Beach, aber das Buch, auf dem die Serie basiert, endet mit ihrer Hochzeit: "Das ist unser Anfang. Das ist der Moment, in dem es echt wird. Wir sind verheiratet. Wir sind unendlich", lauten die letzten Zeilen in Hans Roman. Ein Thema, das der Film sicherlich aufgreifen wird.

Die dritte Staffel hatte die Zuschauer außerdem mit einigen dramatischen Wendungen zurückgelassen, die nun Thema im Film werden könnten. Besonders eine Frage beschäftigte die Fan-Community: Wird es einen tragischen Serientod geben? Auslöser dafür waren Szenen, in denen Bellys Vater John plötzlich über Brustschmerzen klagte. Im Netz wurde daraufhin wild spekuliert – einige Fans vermuteten ein trauriges Schicksal für die Familie. Jenny zeigte sich im Interview mit Entertainment Weekly geheimnisvoll. "Es gibt Überraschungen. Und es gibt Dinge, die nicht genau so sind wie in den Büchern", sagte die Autorin.

Getty Images Lola Tung und Christopher Briney in Paris, 2025

Getty Images Jenny Han, Autorin

IMAGO / Everett Collection Lola Tung und Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde", Staffel 2