Stirbt ein Charakter bei "Der Sommer, als ich schön wurde"?

Die Fans der beliebten Serie Der Sommer, als ich schön wurde diskutieren derzeit hitzig über mögliche Ereignisse im Finale der dritten Staffel. Während viele gespannt darauf sind, ob die Hauptfigur Belly, gespielt von Lola Tung (22), am Ende Conrad oder Jeremiah ihr Herz schenken wird, sorgt ein anderes Thema für Unruhe: ein möglicher Serientod. In der aktuellen Folge vom 10. September zeigte Bellys Vater John, dargestellt von Colin Ferguson, Anzeichen von Brustschmerzen, als er nach einem Medikament gegen Sodbrennen fragte. In den sozialen Medien spekulierten daraufhin viele Zuschauer, ob dies ein Vorbote für einen dramatischen Schicksalsschlag sein könnte.

Die Serie, die auf den Büchern von Jenny Han (45) basiert, hat sich in der Vergangenheit bereits von der literarischen Vorlage entfernt, was die Fans an solchen Theorien grundsätzlich bestärkt. Die Autorin selbst erklärte: "Es gibt Überraschungen. Und es gibt Dinge, die nicht genau so sind wie in den Büchern." In einem Interview mit Entertainment Weekly beschrieb sie das Finale als "überraschend", versicherte aber, dass die Zuschauer am Ende mit einem "zufriedenstellenden Abschluss" rechnen könnten. Gleichzeitig hielt sich Han bedeckt, welche Spekulationen der Fans korrekt sein könnten. "Einige Dinge sind absichtlich so gemacht, während andere zufällige Details sind, die ich selbst nie beabsichtigt hatte", erklärte die Serienmacherin.

Die Serie erfreut sich nicht nur wegen des komplizierten Liebesdreiecks zwischen Belly, Conrad und Jeremiah großer Beliebtheit, sondern auch wegen der vielen versteckten Hinweise und Easter Eggs, die die Fangemeinde im Detail analysiert. "Es ist ein Privileg, dass die Menschen sich so intensiv mit unserer Arbeit beschäftigen. Einige Dinge sind absichtlich so gemacht, während andere zufällige Details sind, die ich selbst nie beabsichtigt hatte", erklärte die Serienmacherin. Wie sich die Geschichte am 17. September im Finale auf Prime Video auflöst und ob tatsächlich ein Serientod bevorsteht, bleibt spannend – die Diskussionen dürften bis dahin wohl kaum abnehmen.

