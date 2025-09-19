Autorin teasert Start für "Sommer, als ich schön wurde"-Film

Die Geschichte von Belly und Conrad aus der Serie Der Sommer, als ich schön wurde geht weiter: Wie kürzlich bekannt wurde, ist die Serie zwar mit der dritten Staffel abgeschlossen, doch es wird einen eigenständigen Film als großes Finale geben. Ein konkretes Erscheinungsjahr gibt es zwar noch nicht, doch die Autorin Jenny Han (45) erklärte gegenüber Today: "Wir wissen nicht, wann er rauskommt, aber nicht nächstes Jahr. Wir müssen ihn noch machen." Fans müssen sich demnach noch bis 2027 gedulden.

Über den Film verriet die Autorin weiter, dass die Geschichte ein weiteres großes Kapitel in Bellys Leben umfassen werde. Obwohl Jenny aktuell noch am Skript arbeitet, hat sie zusammen mit ihrer Co-Autorin Sarah Kucserka bereits einen Entwurf fertiggestellt. Jenny sprach auch offen darüber, wie sehr ihr die Bedeutung eines hoffnungsvollen Endes am Herzen liegt: "Ich mag keine deprimierenden Enden", sagte sie und machte den Fans damit Hoffnung auf einen krönenden Abschluss der Geschichte.

Jenny verfasste nicht nur die Buchvorlage des Streaming-Hits "Der Sommer, als ich schön wurde", sondern lieferte auch das Drehbuch für die dritte Staffel und führte Regie. Die Ankündigung eines eigenständigen Films ist ein logischer Schritt, um den Hype bei Prime Video weiterzuführen. Fans brauchen jedoch einen langen Atem, um das Finale der Geschichte rund um Belly, Conrad und Jeremiah zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gavin Casalegno, Jenny Han, Christopher Briney und Lola Tung in Paris, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Han, Autorin

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Sommer, als ich schön wurde"- Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney, 2025