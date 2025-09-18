Dieser Ekel-Klassiker war Schauspieler Sean Connery zu viel

Sean Connery (†90), der 2020 im Alter von 90 Jahren verstarb, hat eine Rolle abgelehnt, die Filmgeschichte geschrieben hat. Regisseur Jonathan Demme (†73) enthüllte 2016 gegenüber Deadline, dass der Schauspieler ursprünglich für die Rolle des diabolischen Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer" vorgesehen war. Nachdem ihm das Drehbuch zugesandt wurde, lehnte der Schotte allerdings ab. Der Grund? Sean soll das Skript schlicht als "ekelhaft" empfunden haben und habe sich geweigert, daran mitzuwirken.

Nach der Absage hatte Jonathan wenige Alternativen. "Sean Connery war die einzige andere Person, von der ich dachte, dass sie für diese Rolle geeignet sein könnte", erklärte der Regisseur. Er habe an seine "grimmige Intelligenz" und "ernsthafte Körperlichkeit" geglaubt, was ihn perfekt für die Rolle gemacht hätte. Die Entscheidung fiel schließlich auf Anthony Hopkins (87), der den Kannibalen in atemberaubender Intensität verkörperte und für seine Performance mit einem Oscar als "Bester Hauptdarsteller" geehrt wurde. Auch Schauspielerin Michelle Pfeiffer (67) war für den Film im Gespräch, lehnte jedoch ebenfalls aus persönlichen Gründen ab.

Sean, der für seine Verkörperung von James Bond gefeiert wurde, war für seine eigenwilligen Entscheidungen bekannt. Immer wieder schlug er hochkarätige Rollen aus, darunter den Zauberer Gandalf in der Herr der Ringe-Trilogie, für die er laut Filmstarts.de das Skript nicht verstand, oder Rollen in Filmen wie Matrix und Jurassic Park. Stattdessen überzeugte der Schotte in Filmen wie "Highlander", "Der Name der Rose" und "The Untouchables", für den er sogar einen Oscar gewann.

Getty Images Sean Connery, 2010

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

Getty Images Sean Connery als James Bond in "Man lebt nur zweimal"

