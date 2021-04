Sean Connerys (✝90) Enkelin ist verlobt! Vor einem halben Jahr ging diese traurige Nachricht um die Welt: Der James Bond-Darsteller war verstorben. Ein großer Schock für die Fans und vor allem für die Familie des Schauspielers. Insbesondere Saskia, die Enkeltochter der Hollywood-Größe, machte im Netz klar, wie schwer ihr der Abschied fällt – die beiden hatten eine sehr enge Bindung. Jetzt darf sich Saskia aber über ein schönes Ereignis freuen: Sie wird heiraten!

Auf Instagram teilte die Enkelin des Filmstars eine süße Aufnahme, auf der sie und ihr Partner Phillip sich verliebt anlächeln. Die Aufmerksamkeit ihrer Fans dürfte allerdings auf etwas anderes gerichtet sein: nämlich den gigantischen Klunker an Saskias Ringfinger. "Montagabend – genau an der Stelle, an der wir uns zum ersten Mal sahen – fiel die Liebe meines Lebens, der Mann meiner Träume und mein bester Freund auf die Knie und bat mich, für immer die Seine zu werden", schwärmte die Beauty. Hochzeitsdatum soll voraussichtlich der 4. Dezember sein.

Ihre Follower freuten sich sehr für die Ehefrau in spe – insbesondere da Saskia in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durchgemacht hatte, nachdem ihr geliebter Opa gestorben war. "Ich freue mich für dich. Wie aufregend", gratulierte etwa eine Instagram-Nutzerin.

Instagram / saskiaconnery Saskia Connery (r.) mit ihrem Freund Phillip

Instagram / saskiaconnery Sean und Saskia Connery

Instagram / saskiaconnery Saskia Connery und ihr Verlobter Phillip

