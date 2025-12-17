Großes Comeback? Johnny Depp ergattert nächste Hauptrolle

Johnny Depp (62) ist wieder mitten im Geschäft: Der Schauspieler wird die Hauptrolle in einer neuen Verfilmung von "Der Meister und Margarita" übernehmen. Der russische Literaturklassiker von Michail Bulgakow erlebt damit seine erste englischsprachige Adaption. Auch wenn noch nicht bekannt ist, ob Johnny den mysteriösen Autor oder den Teufel Woland verkörpern wird, sorgt diese Besetzung für große Vorfreude. Die Dreharbeiten starten voraussichtlich Ende 2026, und der Kinostart ist für 2028 geplant. Die Regie und weitere Schauspielerinnen und Schauspieler wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

Der Roman "Der Meister und Margarita" erzählt eine fesselnde, satirische Geschichte über Kunst, Liebe und Träume im autoritären Moskau der 1930er-Jahre. Die Handlung dreht sich um einen von der Gesellschaft ausgegrenzten Autor, der von seiner Geliebten Margarita und der unheilvollen Figur Woland unterstützt wird. In einer explosiven Mischung aus Intrigen und Magie entfaltet sich das Schicksal der zentralen Charaktere. Zuletzt wurde der Roman dieses Jahr mit August Diehl (49) in einer deutschen Adaption auf die Leinwand gebracht. Johnny wird nun die internationale Aufmerksamkeit auf diese Geschichte lenken.

Für Johnny ist dies nicht das einzige Projekt, das die Zuschauer begeistert. Erst kürzlich setzte er sich nach fast drei Jahrzehnten wieder auf den Regiestuhl, um das Biopic "Modi: Three Days On The Wing Of Madness" über den berühmten Künstler Amadeo Modigliani umzusetzen. Parallel dazu stand Johnny vor Kurzem für die Rolle des Ebenezer Scrooge in einer Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers von Charles Dickens im Rampenlicht. Ob als Regisseur oder Schauspieler – Johnny zeigt sich in letzter Zeit als äußerst vielseitig und kreativ. Sein Comeback in der Filmwelt scheint erfolgreicher denn je.

