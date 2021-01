Sean Connerys (✝90) fahrbarer Untersatz kommt unter den Hammer! Der Schauspieler ist vor wenigen Monaten verstorben. Seither ist die Nachfrage nach Erinnerungsstücken natürlich noch einmal rasant gestiegen. Vor wenigen Wochen wurde zum Beispiel eine Pistole, die der Kultdarsteller am James Bond-Set benutzt hatte, für stolze 210.000 Euro versteigert. Jetzt soll wieder etwas an den Mann gebracht werden: Seans BMW wird bei einer Auktion verkauft!

Wie die Agentur Mega berichtet, wird der weiße BMW 635 CSI zurzeit auf der Webseite The Market versteigert. Sean hat den Wagen zwischen 1989 und 1998 gefahren, anschließend war das Vehikel dann zu Besitzern in Großbritannien und Luxemburg gelangt. Das über 30 Jahre alte Auto hat gerade einmal knapp 62.000 Kilometer auf dem Tacho und soll sich in einem Top-Zustand befinden. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Wert von etwa 65.000 Euro.

Wie viel der BMW am Ende tatsächlich einbringen wird, wird sich erst am 17. Januar zeigen. Dann endet die Auktion nämlich. Dass der Bond-Star tatsächlich der Vorbesitzer war, belegen übrigens verschiedene Dokumente. Die laufen allerdings unter dem Namen Thomas Connery, wie Sean mit bürgerlichem Namen hieß.

ZUMA PRESS, INC. Sean Connery in "James Bond – 007 jagt Dr. No"

TheMarket.co.uk/MEGA Sean Connerys Auto

Getty Images Sean Connery, 2010

