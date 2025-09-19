Anna-Carina Woitschack lässt Auftritt mit Jay Khan sausen

Anna-Carina Woitschack (32) hat ihren geplanten Auftritt mit Jay Khan (43) am kommenden Samstag im Schlager Café in Düsseldorf überraschend abgesagt, berichtet Bunte. Eigentlich hätte die Sängerin mit dem früheren US5-Mitglied ihr gemeinsames Duett "Sie, Du & Ich" performen sollen. Doch stattdessen wird sie an diesem Abend auf der Bühne der "Starnacht aus der Wachau" stehen, die von Hans Sigl (56) und Barbara Schöneberger (51) moderiert wird. Die beliebte Musikshow in Niederösterreich bringt nationale und internationale Stars zusammen und scheint für Anna-Carina Vorrang zu haben.

Für Jay bedeutet diese Planänderung jedoch kein Problem, denn er hat bereits Ersatz gefunden. Der Sänger und ehemalige Boyband-Star gab auf Instagram bekannt, dass Daniel Sommer einspringen wird. "Die Katze ist aus dem Sack", sagte er in einem Video und stellte Daniel als seinen neuen Gast vor. Fans zeigten sich begeistert von der Änderung und lobten Jay für die spontane Lösung. Der aus Düsseldorf stammende Daniel freut sich auf das Heimspiel an der Seite von Jay und Eloy de Jong (52).

Anna-Carina hat sich in den vergangenen Jahren sowohl musikalisch als auch privat immer wieder in die Schlagzeilen gebracht. Nach ihrer Trennung von Stefan Mross (49) ist sie weiterhin auf den Schlagerbühnen präsent und begeistert mit ihren Auftritten das Publikum. Jay, der zuvor als Mitglied einer Boyband bekannt wurde, hat sich als Solokünstler ebenfalls erfolgreich in der Schlagerszene etabliert. Ihr gemeinsames Duett spiegelt eine enge künstlerische Zusammenarbeit wider, die auch abseits der großen Bühne von Kollegialität geprägt ist. Fans beider Künstler hoffen auf eine baldige nächste Gelegenheit, das Duo live zu erleben.

Collage: RTL, Getty Images Collage: Anna-Carina Woitschack und Jay Khan

Imago Jay Khan, Sänger

Imago Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin