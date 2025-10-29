Anna-Carina Woitschack: Beauty-Eingriff zum 33. Geburtstag

Anna-Carina Woitschack (33) hatte allen Grund zum Feiern: Die Sängerin begrüßte am 28. Oktober ein neues Lebensjahr und wurde 33 Jahre alt. Auf Instagram bedankte sie sich mit einem fröhlichen Post bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche, Anrufe und Überraschungen, die sie zu ihrem Ehrentag erreichten. Begleitet wurde ihre Nachricht von sonnigen Bikini-Bildern, die ihre gute Laune widerspiegelten. "33 Jahre jung, immer noch frei, wild, ein bisschen verrückt und einfach ich", schrieb sie. Ihre Follower ließen es sich nicht nehmen, ihre Botschaft mit weiteren lieben Glückwünschen zu kommentieren.

Zu ihrem Geburtstag machte sich Anna-Carina selbst ein besonderes Geschenk. Die Sängerin entschied sich für eine Beauty-Behandlung und ließ sich von einer Make-up-Artistin neue Lippen mit Permanent Make-up in einem intensiven Dunkelrot zaubern. In ihrer Instagram-Story teilte sie das Ergebnis begeistert mit ihren Fans: "Ich bin megazufrieden. Es sieht natürlich und wunderschön aus." Doch damit nicht genug: Die Musikerin, die kürzlich auf der Bühne in Tränen ausbrach, hatte sich bereits vor ihrem Ehrentag beim Friseur einen kleinen Frischekick verpasst. Ihre Haare erstrahlen nun in einem dunkleren Blondton, der für viele Komplimente aus ihrer Community sorgte.

Die Sängerin beweist, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt und gerne Neues ausprobiert. Nach ihrer Trennung von Stefan Mross (49) präsentierte sich Anna-Carina in den vergangenen Monaten immer wieder strahlend und optimistisch. Offen teilt sie mit ihren Fans auch private Einblicke in ihr Leben und ihre kleinen Alltagsfreuden. Ihr Geburtstagspost unterstreicht einmal mehr ihre Lebensfreude, mit der sie durch das neue Lebensjahr gehen möchte: "Auf ein neues Jahr voller Lachen, Liebe & Abenteuer – let's go!" Mit dieser Einstellung wird die sympathische Musikerin sicherlich noch viele positive Momente erleben.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Februar 2025

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Haarfarbe, Oktober 2025

RTL Anna-Carina Woitschack am "Alles was zählt"-Set, 2025