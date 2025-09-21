Das ist das Liebesgeheimnis von Jay Khan und seiner Jessie

Jay Khan (43) und seine langjährige Partnerin Jessie Noe Scheuermann zeigten sich gerade bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig wieder einmal als eingespieltes und glückliches Paar. Der ehemalige Boyband-Star plauderte gegenüber Promiflash offen über das Liebesgeheimnis ihrer Beziehung. "Dass sie viel Geduld mit mir hat. Das ist unser Liebesgeheimnis", verriet der Musiker strahlend. Zudem schwärmte er von Jessies Look und betonte, wie sehr er ihre Eleganz schätze: "Es wäre erschreckend, wenn sie nicht so lange brauchen würde und ich länger." Unterhaltsam gestand er, dass sie beim gemeinsamen Stylen für Events deutlich mehr Zeit benötige.

Gemeinsame Auftritte auf glamourösen Events sind für Jay und Jessie keine Seltenheit, werden aber gezielt ausgewählt. Nicht jede Einladung führt sie vor die Kameras, wie Jay betont: "Es muss ein schöner Anlass sein. Ja. Also, ich gehe jetzt nicht zu irgendeiner Boutique-Eröffnung oder so." Die Wahl des Events zeigt, dass die beiden trotz ihrer Vorliebe für den Glamour eher Wert auf Qualität als Quantität legen. Mit ihrem Auftreten und ihrer Harmonie begeistern sie immer wieder ihre Fans.

Seit sieben Jahren sind Jay und Jessie ein Paar, und trotz ihrer tiefen Verbundenheit hat es eine Hochzeit bislang noch nicht gegeben. Jessie soll sich zwar eine traditionelle Hochzeit in Weiß wünschen, doch Jay hielt sich bisher bei diesem Thema zurück. Er selbst erklärte einmal, dass er die Ehe nicht für zwingend nötig hält, scheint aber offen für eine Änderung dieser Ansicht zu sein. Ihre Beziehung bleibt jedoch unabhängig von offiziellen Ritualen der Inbegriff von Harmonie und Geduld, wie ihre seltenen, aber stilsicheren gemeinsamen Auftritte immer wieder unterstreichen.

Anzeige Anzeige

Imago Musiker Jay Khan mit seiner Freundin Jessie Noe Scheuermann bei der "Goldenen Henne 2025"

Anzeige Anzeige

ActionPress Jay Khan und seine Freundin Jessie in Berlin, Juni 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Jay Khan beim RTL-Turmspringen