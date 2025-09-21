Das macht Jay Khan gegen Lampenfieber vor seinem Auftritt

Jay Khan (43), ehemaliges Mitglied der Boyband US5 und jetzt auch erfolgreich als Solokünstler unterwegs, hat bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig mit Promiflash über seine Karriere und seine Bühnenauftritte gesprochen. Kürzlich brachte der Musiker sein neues Album heraus, das direkt in die Top fünf der offiziellen deutschen Charts einstieg. Nun steht er vor einer besonderen Herausforderung: seinem allerersten Solokonzert in Düsseldorf. "Das ist mein Solokonzert. Da bespiele ich die Bühne zweieinhalb Stunden und ich packe da wirklich alles, was ich habe, rein. Da bin ich schon nervös, das ist auch gut so", gestand er offen.

Doch wie sieht sein Rezept gegen Lampenfieber aus? "Viel Gin Tonic... Nein, Spaß! Einfach meine Freunde um mich herum haben", verriet er lachend gegenüber Promiflash. Für Jay ist es wichtig, von den richtigen Menschen umgeben zu sein, die ihm Ruhe und Sicherheit geben. Sobald er die Bühne betritt, verfliegen alle Zweifel: "Einfach Augen zu und durch. Wenn ich die Bühne betrete, ist dann sowieso alles okay."

Der gebürtige Londoner, der in der Vergangenheit mit seiner Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten seinem Karriereprofil eine neue Facette verlieh, schwärmt in Interviews oft von seiner Liebe zur Musik. Seit seiner Zeit bei US5 hat sich Jays musikalisches Repertoire stark weiterentwickelt, und er widmet sich nun mehr dem deutschen Schlager. Seine Fans begleiten ihn dabei treu und sind offenbar begeistert von seinem neuen Sound. In der Vergangenheit betonte Jay mehrfach, wie dankbar er für ihre Unterstützung sei, und hofft, dass sein erstes Solokonzert ein unvergessliches Erlebnis sowohl für ihn als auch für sein Publikum wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Khan, Sänger

Anzeige Anzeige

ActionPress Jay Khan und seine Freundin Jessie in Berlin, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Boyband US5 im März 2007