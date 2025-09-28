Royals
Hochzeitspläne? Anna-Carina Woitschack über ihre neue Liebe

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Anna-Carina Woitschack (32) sprüht geradezu vor Lebensfreude! Mit ihrem neuen Album "Abenteuerlust" gibt die Schlagersängerin Einblicke in ihr Leben, das alles andere als gewöhnlich ist. "Wir sind ja teilweise 150 Tage im Jahr unterwegs", erklärte sie kürzlich im Interview. Einen Ruhepol findet sie im Privaten bei ihrem Freund Daniel, mit dem sie eine glückliche Beziehung fernab des Rampenlichts führt. Obwohl alles zwischen den beiden passt, werden vorerst keine Hochzeitsglocken für das Paar läuten. "Eine Hochzeit ist aktuell kein Thema", sagte sie gegenüber 7 TAGE.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, bin verliebt, führe eine tolle Beziehung", offenbarte Anna-Carina weiter im Gespräch. Ihren Partner beschrieb sie als Traummann, der sie in ihrer Unabhängigkeit unterstützt und ihr zugleich ein stabiles Zuhause bietet. "Er lässt mich einfach meinen Weg gehen. Das tut mir einfach gut, wenn man weiß, man hat so einen Safety Place", schwärmte sie.

Nachdem die Ehe mit Stefan Mross (49) im Jahr 2022 nach sechs gemeinsamen Jahren in die Brüche ging, scheint Anna-Carina in ihrer neuen Beziehung wieder das große Glück gefunden zu haben. Sie hat sich mittlerweile ein freieres Lebensgefühl erarbeitet und lässt sich nicht mehr von äußerem Schubladendenken verunsichern. In einem reflektierten Blick auf ihre Vergangenheit zeigt sie sich zufrieden mit den Entscheidungen, die sie getroffen hat, und bereit für alles, was nun noch kommen mag.

