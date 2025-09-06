Anna-Carina Woitschack bricht auf der Bühne in Tränen aus

Anna-Carina Woitschack (32) überraschte ihre Fans beim Fankonzert in Bitterfeld-Wolfen mit einem besonders emotionalen Auftritt. Die Schlagersängerin brach auf der Bühne in Tränen aus, als sie ihren Vater Wendolin Woitschack erblickte. Ihr Papa hatte zuletzt mit einer Lymphdrüsenkrebserkrankung gekämpft. Inzwischen geht es ihm dank einer neuen Therapie jedoch wieder besser, was das gemeinsame Erlebnis umso bedeutungsvoller machte. "Die Musik macht mir Freude, aber wenn man dann seinen Papa sieht, der so gerührt ist, fiel mir das echt schwer, auch weiterzusingen. Aber ich habe auch gemerkt, es waren auch Freudentränen, weil er sich einfach gefreut hat, wieder mit dabei zu sein. Ein toller Moment", schwärmte sie gegenüber "Brisant".

Zudem betonte Anna-Carina, dass ihr Papa einen großen Anteil an ihrem Erfolg hat. "Er ist hauptverantwortlich dafür, dass ich heute da bin, wo ich bin. [...] Er hat mir immer mit auf den Weg gegeben, dass ich nie aufgeben sollte. Ich glaube, das habe ich auch von ihm, diese positive Art, immer das Positive an den Dingen zu sehen", stellte die Musikerin klar. Und auch Wendolin platzte fast vor Stolz über seine Tochter: "Ganz, ganz, ganz stolz. Auf alles, was sie auch macht. Sie arbeitet von früh bis abends, da sind wir wirklich ganz stolz auf Anna."

Bereits im März machte Anna-Carina die schwere Erkrankung ihres Vaters öffentlich. Damals erzählte die Sängerin unter Tränen, wie sehr ihr Papa darunter litt. "Mein Papa hat höllische Schmerzen. Der Krebs sitzt im Hals. Ein bösartiger Tumor nahe den Mandeln, der ungünstigerweise nicht operativ entfernt werden kann", berichtete sie in einem Interview mit Bild. Ab da hielt sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Im Mai konnte die Familie dann endlich wieder aufatmen, da ihr Vater die Krebstherapie gut überstanden hatte.

IMAGO / Andreas Weihs Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin, mit ihrem Vater Wendolin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem Vater Wendolin