Das nervt Jay Khan und seine Freundin Jessie an dem Anderen

Bei der diesjährigen Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig gab sich Jay Khan (43), vielen bekannt aus seiner Zeit als Mitglied der Boyband US5, ganz privat und plauderte aus dem Nähkästchen über sein Liebesleben. Zusammen mit seiner langjährigen Freundin Jessie Noe Scheuermann besuchte er das Event und sprach mit Promiflash über kleine Stolpersteine in ihrer Beziehung. Jessie gestand vor den Kameras offen: "Ich bin manchmal ein bisschen unpünktlich. Und das ist etwas, da kann man auch schon mal genervt sein." Jay nahm das mit Humor und fügte lachend hinzu: "Ja, aber das war's. Ansonsten ist mein Katalog an Fehlern ein Harry-Potter-Achtteiler."

Die Stimmung zwischen den beiden zeigte sich dabei betont harmonisch. Offenbar nehmen sie kleinere Macken des Partners mit einer gesunden Portion Humor, was zu ihrer entspannten und gefestigten Beziehung beiträgt. Gemeinsam genießen sie nicht nur ihren Alltag, sondern auch besondere Momente wie die Feierlichkeiten in Leipzig. Ihre lässige Art, über nervige Angewohnheiten zu sprechen, brachte Entspannung in das Interview und die beiden zeigten sich sichtlich vertraut und gut gelaunt – ein echter Hingucker auf dem roten Teppich.

Seit sieben Jahren sind Jay und die Influencerin ein Paar und leben ihre Liebe ohne Eile. Gespräche über die Ehe sind zwar ein Thema zwischen den beiden, aber Jay selbst hat sich in der Vergangenheit eher skeptisch gezeigt, was eine Hochzeit angeht. Jessie hingegen träumt von einer traditionellen Feier in Weiß. Trotz kleinerer Meinungsverschiedenheiten verstehen sich Jay und Jessie offensichtlich blendend – und dass ein wenig Unpünktlichkeit oder andere Macken die Harmonie nicht trüben, zeigen sie bei jedem gemeinsamen Auftritt ganz deutlich.

Imago Musiker Jay Khan mit seiner Freundin Jessie Noe Scheuermann bei der "Goldenen Henne 2025"

Getty Images Jay Khan, Sänger

ActionPress Jay Khan und seine Freundin Jessie in Berlin, Juni 2023