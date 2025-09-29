Von ihm holte sich Marc Terenzi "Promi Big Brother"-Tipps

Marc Terenzi (47) ist bei der neuen Staffel von Promi Big Brother dabei! Nach einem bewegten Jahr, das für den Sänger nicht immer einfach verlief, wagt er sich nun wieder ins TV und lässt Fans gespannt auf seinen Auftritt blicken. Um sich auf die Herausforderungen im berühmten Container vorzubereiten, suchte Marc Rat bei einem erfahrenen Teilnehmer: Jay Khan (43), ebenfalls Sänger und ehemaliger Bewohner des Promi Big Brother-Hauses, teilte seine Erfahrungen mit ihm. "Ich habe kurz mit Jay Khan gesprochen. Er meinte: 'Es war härter als das Dschungelcamp'", verriet Marc bereits im Vorfeld in einer Pressemitteilung von Sat.1.

Für Marc dürfte das Aufeinandertreffen der prominenten Bewohner eine spannende Erfahrung werden. Ob er sich an die intensiven Tagesabläufe und die oft ungefilterte Konfrontation mit anderen Persönlichkeiten gewöhnen kann, bleibt abzuwarten. Jay Khan, der selbst nicht nur Promi Big Brother durchlebte, sondern auch in anderen Reality-Formaten zu sehen war, weiß aus erster Hand, wie stressig die Bedingungen sein können. Seine Erlebnisse und Ratschläge dürften Marc zumindest eine kleine Orientierung bieten, um sich auf das Format einzustellen. Gleichzeitig fragen sich Fans, ob Marc die körperlichen und psychischen Herausforderungen meistern kann, die er dort erwarten darf.

Marc hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er sich Herausforderungen gerne stellt. Sei es mit seiner Musik, als Teil der Band Natural, oder auf den Reality-TV-Bühnen: Er scheut nicht davor zurück, neue Erfahrungen zu sammeln. Auch seine Freundschaft mit Jay geht auf die gemeinsame Arbeit und Auftritte innerhalb der Entertainmentbranche zurück. Für Marc könnte die Show nicht nur ein Comeback ins Rampenlicht sein, sondern auch eine Chance, eine neue Seite von sich zu präsentieren. Was auch passiert – seine Teilnahme wird sicherlich für reichlich Gesprächsstoff unter seinen Fans sorgen.

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

Getty Images Jay Khan im Juni 2024

Imago Sänger Marc Terenzi, Mai 2025