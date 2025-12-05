Madelaine Petsch & Gavin Casalegno spielen in "Chasing Red"

"Chasing Red" eroberte die Herzen der Wattpad-Leser im Sturm. Aktuell ist der Film zu der Romanze in Arbeit – und nun gibt es endlich die Besetzung. Die Hauptrollen werden, Berichten von Quotenmeter zufolge, Madelaine Petsch (31) und Gavin Casalegno (26) übernehmen. Madelaine wird in die Rolle der Veronica schlüpfen. Diese ist eine junge Studentin, deren Fokus voll und ganz auf ihrer Ausbildung liegt. Der College-Mädchenschwarm Caleb, gespielt von Gavin, interessiert sie trotz Flirtversuchen herzlich wenig. Doch das Schicksal führt sie am Ende doch zusammen, denn Veronica wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Sie taucht unter und wird von Caleb aufgenommen. Durch die ungewollte Nähe wachsen nicht nur die Gefühle, sondern es brodeln auch Konflikte hoch.

"Chasing Red" wird von den Fans sicher heiß erwartet. Die Produktion soll aber erst Anfang 2026 beginnen. Auf Wattpad erreichte die Autorin Isabelle Ronin etwa 261 Millionen Reads und wurde eine der größten Produktionen der Plattform. Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es für die Fans genug Content: Unter anderem wurde ein Webtoon-Comic produziert und die Geschichte auch schon als offizieller Roman veröffentlicht. Ob der Film auch in die Kinos kommt, ist nicht bekannt – allerdings liegen die Rechte bei Prime Video, was vermuten lässt, dass es sich um eine Streaming-Produktion handelt.

Die beiden Hauptdarsteller sind keine Unbekannten in Hollywood und werden sicher einige Serien-Fans anlocken. Madelaine wurde vor allem durch ihre Rolle als Schulzicke Cheryl Blossom in Riverdale bekannt. 2023 endete die Comic-Verfilmung, aber sie prägte das Leben der heute 31-Jährigen maßgeblich, wie sie People verriet: "Ich würde nicht die Person sein, die ich heute bin, und nicht an diesem Punkt meiner Karriere stehen, wenn es diese Serie und diese Rolle nicht gegeben hätte." Gavin wurde vor allem dank seiner Rolle in der Serie Der Sommer, als ich schön wurde bekannt. Der Schauspieler spielte Jeremiah, der ein Teil des Liebesdreiecks um Protagonistin Belly (Lola Tung, 23) war.

Anzeige Anzeige

Jon Kopaloff/Getty Images for Lionsgate, Dimitrios Kambouris/Getty Images for alice + olivia Collage: Madelaine Petsch und Gavin Casalegno

Anzeige Anzeige

Getty Images Madelaine Petsch im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Gavin Casalegno, November 2024