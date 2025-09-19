Nach Trennung: Nina Dobrev genießt Trip mit Promi-Freunden

Nina Dobrev (36) gönnt sich nach ihrer Trennung von Shaun White (39) ein wenig Ablenkung. Zusammen mit Keleigh (32) und Miles Teller (38) sowie weiteren befreundeten Stars wie Zac Efron (37) und Chace Crawford (40) verbrachte die Schauspielerin jüngst entspannte Stunden auf einer luxuriösen Jacht. Auf Instagram teilte Keleigh Fotos des Ausflugs, die die Freundinnen in stilvollen Badeanzügen und sommerlichen Outfits zeigen. Fröhlich genießen die beiden einen Aperol Spritz in der Sonne und baden im glasklaren Meer.

Die Reise kommt nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass Nina und Shaun getrennt sind. Die Vampire Diaries-Bekanntheit und der Olympionike, die fünf Jahre zusammen waren, beendeten ihre Beziehung wohl einvernehmlich, wenn auch schweren Herzens. Verschiedene Insider liefern unterschiedliche Aussagen zu dem Grund für die Trennung, wie TMZ berichtet. Laut einer Quelle wollte Nina heiraten und eine Familie gründen, während Shaun nicht dieselbe Priorität hatte. Andere betonen wiederum, dass beide zwar ähnliche Zukunftspläne hegen, es aber dennoch nicht gereicht habe.

Nina und Shaun lernten sich 2019 bei einer Tagung kennen, bei der beide als Sprecher eingeladen waren. Im April 2020 machten sie ihre Beziehung in den sozialen Medien öffentlich. Rund zwei Jahre später zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich – bei der Premiere von "Top Gun: Maverick", dem Erfolgsstreifen von Tom Cruise (63) und Ninas Kumpel Miles. Im Oktober 2024 verlobten sich Nina und Shaun schließlich. Berichten zufolge steckten sie gerade in den Anfängen der Hochzeitsplanung, als sie sich vor wenigen Wochen plötzlich für eine Trennung entschieden.

Instagram / keleighteller Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025

Instagram / keleighteller Keleigh Teller und Nina Dobrev auf einer Jacht im September 2025

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im März 2025