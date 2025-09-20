Nina Dobrev und Shaun sollen sich auseinandergelebt haben

Nach mehr als fünf Jahren Beziehung haben sich Nina Dobrev (36) und Shaun White (39) dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wie ein Insider verriet, lag kein Drama oder Betrug hinter der Trennung des Paares. "Am Ende des Tages sind sie einfach Menschen wie alle anderen auch. Sie haben sich schlichtweg auseinandergelebt und erkannt, dass sie als Freunde besser dran sind als als Ehepaar", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly. Die Schauspielerin und der Sportler hatten im Oktober 2024 ihre Verlobung bekannt gegeben und waren bereits in die Hochzeitsplanung eingestiegen, bevor sie beschlossen, ihre Beziehung zu beenden.

Freunde von Nina sollen ihr in dieser schwierigen Zeit besonders zur Seite stehen. Wie ein Nahestehender berichtete, unterstützen vor allem Ninas engste Freundinnen die Darstellerin und helfen ihr, mit der frischen Trennung umzugehen. Shaun hat sich derweil wieder stärker auf seine beruflichen Projekte konzentriert. Im Rahmen eines TV-Auftritts sprach der dreifache Snowboard-Olympiasieger kürzlich über seine Pläne für die Winterspiele 2026, die er erstmals nur als Zuschauer und nicht als aktiver Teilnehmer erleben wird. Dabei erinnerte er sich auch an seine ersten Olympischen Spiele, die ebenfalls in Italien stattfanden.

Die fünf Jahre, die Shaun und Nina miteinander verbrachten, waren geprägt von intensiven Bemühungen, ihre Beziehung trotz ihrer beiden vollen Terminkalender aufrechtzuerhalten. Shaun schwärmte früher oft von der Organisation und Flexibilität, mit der sie immer wieder Gelegenheiten fanden, Zeit miteinander zu verbringen. Dass sie nun als Freunde auseinandergehen, zeigt, wie respektvoll ihre Partnerschaft war, ohne Vorwürfe oder Schuldzuweisungen. Wie ein Insider schon in der Vergangenheit gegenüber Us Weekly verriet, habe definitiv keine Untreue zur Trennung geführt. "Es gab während ihrer gesamten Beziehung keinerlei Betrug", betonte die Quelle und erklärte, dass beide loyal zueinander standen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Dobrev und Shaun White

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Dobrev, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im März 2025