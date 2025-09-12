Miese Gage? Nina Dobrev begründet ihr "Vampire Diaries"-Aus

Nina Dobrev (36) hat erstmals offen über ihren vorzeitigen Ausstieg aus der erfolgreichen Serie Vampire Diaries gesprochen. Die Schauspielerin, die sechs Jahre lang die Rolle der Elena Gilbert spielte, erklärte, dass unfaire Gehaltsunterschiede der Hauptgrund für ihre Entscheidung waren. Obwohl sie durch ihre Doppelrolle der Katherine Pierce eine doppelt so hohe Arbeitsbelastung hatte, wurde sie nicht entsprechend entlohnt. Während ihre männlichen Kollegen wie Paul Wesley (43) und Ian Somerhalder (46) höhere Gagen kassierten, fühlte sich Nina in ihrer Leistung nicht gleichwertig gewürdigt, wie sie in dem Buch "I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries" enthüllte.

Die Serie, die Nina Dobrev internationale Bekanntheit einbrachte, sah sich von Anfang an mit Problemen hinsichtlich der Bezahlung konfrontiert. So waren auch die Schauspielerinnen Candice King (38) und Kat Graham (36) in den ersten beiden Staffeln unterbezahlt. Trotz ihrer Bemühungen, eine angemessene Gage für ihre Arbeit in den beiden Rollen zu erhalten, konnte Nina nie auf das Niveau ihrer männlichen Co-Stars gelangen. Produzenten instruierten die Drehbuchautoren sogar, Szenen mit ihrer zweiten Rolle zu streichen, um Geld einzusparen.

Die Schöpferin der Serie, Julie Plec (53), zeigte sich enttäuscht über diese Maßnahmen. Nina selbst berichtete, dass sie sich nicht ausreichend wertgeschätzt fühlte und schließlich ein Zeichen setzte, indem sie die Serie verließ. Abseits des beruflichen Dramas hat Nina in den vergangenen Jahren eine enge Verbindung zu ihren Schauspielkollegen gepflegt. Dass die Freundschaften auch nach dem Serienaus fest bestehen, zeigte sich bei der Hochzeit von Michael Trevino (40), einem ehemaligen Kollegen aus "Vampire Diaries". Gemeinsam mit weiteren Stars der Serie nahm Nina an der Feier in Spanien teil.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley beim PaleyFest, 2014

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley in "The Vampire Diaries"