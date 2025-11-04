Nina Dobrev wagt Neustart in New York City nach Liebes-Aus

Nina Dobrev (36) hat einen frischen Neuanfang gewagt: Knapp zwei Monate nach ihrer Trennung von Shaun White (39) hat die Schauspielerin bekanntgegeben, dass sie nach New York City gezogen ist. Auf Instagram zeigte die frühere Vampire Diaries-Darstellerin am 1. November voller Stolz ihren neuen Schlüsselbund, an dem ein apfelförmiges Anhängsel mit der Skyline und dem Schriftzug "New York" zu sehen war. "Sie ist eine New Yorkerin", schrieb Nina begeistert dazu. Die Entscheidung für den Umzug kommt überraschend, da sie und Shaun zuvor gemeinsam ein Haus in Los Angeles renoviert hatten.

Die Trennung des Paares im September hatte viele Fans überrascht, zumal die beiden zu Beginn des Jahres sogar ihre Verlobung gefeiert hatten. Noch im Juli teilte Nina in einem TikTok-Video Impressionen der Renovierungsarbeiten am gemeinsamen Haus und schrieb: "Wenn man im selben Jahr heiratet und ein Haus baut." In einem Interview im März betonte die Schauspielerin, dass sie die Verlobungszeit bewusst genießen wolle, anstatt übereilt Hochzeitspläne zu schmieden. Doch offenbar verlief die Beziehung der beiden nicht wie geplant, und Nina setzte nach der Trennung auf Ablenkung: Sie besuchte unter anderem die Hochzeit ihrer Freundin Selena Gomez (33) mit Benny Blanco (37) und reiste mit Stars wie Zac Efron (38) und Miles Teller (38) zu einer weiteren Hochzeit in Europa.

Privat scheint die Schauspielerin derzeit vor allem auf sich selbst zu setzen. "Ich freue mich auf die Zukunft, und das Einzige, was garantiert ist, ist Veränderung", erklärte Nina im Gespräch mit TMZ. Die Kanadierin bewegt sich dabei in einem engen Freundeskreis, der ihr in schweren Zeiten wohl Halt gibt. In der Vergangenheit zeigte sich die ehemalige "Degrassi"-Darstellerin immer wieder humorvoll und reflektiert auf Social Media, so auch kurz nach der Trennung, als sie in einem TikTok-Video scherzhaft auf Partnerschaftsprobleme anspielte. Der Schritt nach New York erscheint wie ein symbolischer Neuanfang in einer Stadt, die nie stillsteht – ganz wie Nina selbst.

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

Instagram / nina Nina Dobrev begeistert in einem eleganten Kleid, 2025

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White