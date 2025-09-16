Freunde verraten: So sehr leidet Nina Dobrev unter Trennung

Nach der überraschenden Trennung von Shaun White (39) ist Nina Dobrev (36) am Boden zerstört. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly berichtete, hatte das Paar gerade erst begonnen, ihre Hochzeit zu planen, bevor es zu der Entscheidung kam, getrennte Wege zu gehen. Die Nachricht von der Trennung wurde am 11. September bekannt, und obwohl die Wunden noch frisch sind, steht die Schauspielerin nicht allein da. Ihre engsten Freundinnen sollen sie in dieser schwierigen Zeit unterstützen und regelmäßig nach ihr sehen, um sie aufzumuntern.

Neben der emotionalen Belastung sorgte ein TikTok-Video, das Nina nach der Trennung veröffentlichte, in den sozialen Medien für Aufsehen. Einige Fans spekulierten, dass die darin enthaltenen Sätze ein versteckter Hinweis auf die Beziehung zu Shaun sein könnten. Ein Insider betonte jedoch, dass Gerüchte, die Untreue ins Spiel bringen, vollkommen unbegründet seien. "Es gab überhaupt keine Affären während ihrer fünfjährigen Beziehung", verriet die Quelle. Beide seien stets loyal zueinander gewesen, und die Entscheidung, sich zu trennen, sei unabhängig von solchen Spekulationen getroffen worden.

Die Verlobung des Paares liegt unterdessen noch gar nicht lange zurück. Ende 2024 stellte Shaun der Schauspielerin die Frage aller Fragen, nachdem er ein aufwendiges Szenario mit einer angeblichen Dinner-Einladung inszeniert hatte. Nina beschrieb später, wie überwältigt sie in dem Moment war. Gemeinsam teilten sie ihre Freude über die Verlobung in den sozialen Medien. Umso überraschender erschien vielen das plötzliche Ende ihrer Beziehung, insbesondere nachdem sie noch vor wenigen Wochen öffentlich verliebt auftraten. Fans, die das Paar über Jahre begleitet haben, zeigen sich gleichermaßen betroffen von der Nachricht.

Action Press / Sipa Press Nina Dobrev und Shaun White auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im November 2024