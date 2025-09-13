Nina Dobrev und Shaun sind wohl nicht wegen Untreue getrennt

Schauspielerin Nina Dobrev (36) und der Sportler Shaun White (39) sollen ihre Verlobung nach gut zehn Monaten gelöst und damit auch ihre mehr als fünfjährige Beziehung beendet haben. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly nun verriet, habe keine Untreue zu der Trennung geführt. "Es gab während ihrer gesamten Beziehung keinerlei Betrug", betonte die Quelle und betonte, dass die beiden loyal zueinander standen.

Für Spekulationen sorgte ein TikTok-Video, das die Vampire Diaries-Bekanntheit nur wenige Tage vor der offiziellen Trennungsnachricht erneut veröffentlicht hatte. In dem Clip synchronisierte Nina mit ihren Lippen die Worte: "Was würdest du anderen Frauen raten, die versuchen, ihren Mann zu ändern? Hör zu, Bob der Baumeister, er hat noch zehn andere Frauen, die ihn zu reparieren versuchen." Einige Fans vermuteten, dass diese Worte auf Probleme in ihrer Beziehung hinweisen könnten. Konkrete Details oder eine Stellungnahme von Nina oder Shaun gibt es bisher jedoch nicht, und beide halten sich aktuell mit öffentlichen Äußerungen zurück.

Wie People vor wenigen Tagen berichtete, sei die Trennung einvernehmlich gewesen. "Es war eine gemeinsame Entscheidung, und keine einfache, aber sie wurde mit Liebe und tiefem Respekt füreinander getroffen", erklärte eine mit dem Paar vertraute Quelle. Noch Ende August wurden die beiden Hand in Hand in Los Angeles gesichtet. Nur wenige Tage später zeigte sich die Schauspielerin jedoch bei einer Filmpremiere ganz ohne ihren auffälligen Verlobungsring.

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im März 2025

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

gotpap/starmaxinc.com Shaun White und Nina Dobrev, August 2025