Flirtgerüchte um Nina Dobrev: Ist Zac Efron nur ein Freund?

Nina Dobrev (36) hat den Spekulationen um eine angebliche Romanze mit Zac Efron (37) vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Kürzlich wurde die Schauspielerin am Flughafen LAX auf die Gerüchte angesprochen und gefragt, ob die neulich aufgetauchten Yacht-Bilder der beiden auf mehr als nur eine Freundschaft hindeuteten. Laut TMZ lachte Nina herzlich und bezeichnete die Vorstellung, dass sie mehr als nur Freundschaft mit dem High School Musical-Star verbinde, als schlichtweg abwegig.

In dem kurzen Gespräch mit dem Nachrichtenportal ließ Nina auch in ihre derzeitige Gemütslage nach der Trennung von Top-Snowboarder Shaun White (39), der bis vor Kurzem ihr Verlobter war, blicken. Die Schauspielerin erwähnte, sie sei dabei, mit den Veränderungen in ihrem Leben umzugehen, und betonte: "Ich bin gespannt auf die Zukunft, und das Einzige, was garantiert ist, ist Veränderung." Trotz der privaten Rückschläge der letzten Zeit bewahrte Nina ein strahlendes Lächeln und eine positive Einstellung, während sie sich den neugierigen Fragen der umstehenden Paparazzi stellte.

Nina und Shaun hatten ihre Beziehung über fünf Jahre hinweg gepflegt, bevor sie beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Obwohl ihre Verlobung und die Hochzeitspläne für Schlagzeilen sorgten, blieb es bei der Trennung ruhig und respektvoll. Es scheint, als würde Nina die Zeit jetzt nutzen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren – und dabei unter Beweis stellen, dass ein Ende immer auch ein Anfang sein kann.

Collage: Zac Efron, Nina Dobrev

Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025

Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White

