Nach Trennung: Nina Dobrevs "Revenge Dress" begeistert Fans

Nina Dobrev (36) hat nach ihrer Trennung von Shaun White (39) ein modisches Ausrufezeichen gesetzt. Die Schauspielerin begeisterte ihre Fans auf Instagram mit einem Kleid, das für viele an das berühmte "Revenge Dress" von Prinzessin Diana (†36) erinnerte. Das schwarze Kleid der Marke Cult Gaia bestach durch eine tiefe Ausschnittpartie, die mit markanten Metallakzenten betont wurde. Passend dazu kombinierte Nina große goldene Ohrringe, eine glänzende Clutch und elegante High Heels. Ihre Haare trug sie in einem schicken, hochgesteckten Look, der ihr Make-up mit einem rauchigen Augenaufschlag und einem dezenten Nude-Lippenstift perfekt in Szene setzte.

Die Follower zeigten sich begeistert von Ninas Auftritt, der kurz nach ihrer kürzlichen Trennung von Langzeitfreund Shaun kam. Der gemeinsamen fünfjährigen Beziehung ging eine Verlobung im vergangenen Jahr voraus. In den Kommentaren zu ihrem Posting häuften sich die Reaktionen: "Das Level an Rache-Hotness ist nicht von dieser Welt!" oder "Das Trennungs-Glow-Up ist real!" schrieben Fans. Auch Prominente wie Vanessa Hudgens (36) teilten ihre Begeisterung unter dem Beitrag. Am Abend posierte Nina noch mit ihrer Schauspielkollegin Ashley Park (34), die selbst vor wenigen Wochen eine Trennung durchlebte.

Gerüchte über eine neue Romanze wies Nina hingegen zurück. Nachdem spekuliert wurde, sie könnte mit Zac Efron (37) zusammen sein, stellte sie klar, dass die beiden lediglich gute Freunde seien. Im Gespräch mit Reportern erklärte die einstige Vampire Diaries-Darstellerin: "Das Einzige, was im Leben sicher ist, ist Veränderung. Und darauf freue ich mich." Insider bestätigten, dass Nina und Zac seit Jahren befreundet sind und einander in schwierigen Momenten unterstützen. Trotz des frischen Liebesaus bleibt Nina optimistisch und blickt gespannt in ihre Zukunft – beeindruckend stilvoll, wie sie ihren jüngsten Auftritt beweist.

Instagram / nina Nina Dobrev begeistert in einem eleganten Kleid, 2025

Instagram / nina Nina Dobrev und Ashley Park, 2025

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White