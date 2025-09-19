Neue Wege: Jaden Smith wird Kreativdirektor bei Louboutin

Jaden Smith (27), der Sohn von Will Smith (56) und Jada Pinkett-Smith (54), übernimmt eine herausragende Rolle in der Modewelt. Der Schauspieler und Musiker wurde von Christian Louboutin zum neuen Kreativdirektor für Herrenmode ernannt. Wie der Designer auf Instagram bekannt gab, wird Jaden ab sofort für die Gestaltung von vier Kollektionen pro Jahr verantwortlich sein. Seine erste Kollektion soll im Januar 2026 während der Paris Fashion Week präsentiert werden.

Zu seinem neuen Amt äußerte sich Jaden begeistert: "Meine Vision mit der von Christian zu vereinen, fällt mir leicht, weil wir die Welt auf eine ähnliche Weise sehen", erklärte er. Für ihn sei die Zusammenarbeit nicht nur ein beruflicher Titel, sondern ein kreatives Zuhause, in dem er sich frei entfalten könne. Christian, berühmt für seine Designs mit roten Sohlen, verleiht mit dieser Entscheidung einem anderen kreativen Geist seinen Namen – ein Novum in der Firmengeschichte, die 1991 begann. Das Ziel sei es, ein eigenes "visuelles und emotionales Universum" für die Marke zu schaffen, wie es in der Ankündigung hieß.

Bisher hatte es beim Luxuslabel lediglich Kooperationen mit diversen Promis gegeben, die jedoch immer zeitlich begrenzt waren und meist nur ein Produkt umfassten. So brachte Angelina Jolie (50) spezielle Malangeli Keilpumps auf den Markt, während Blake Lively (38) den Designer zu einem Stiletto aus schwarzem Lackleder, der mit mehreren bunten, schmalen Riemen verziert ist, inspirierte. Jaden ist bekannt für spektakuläre Looks: Bei den Grammy Awards sorgte er zuletzt mit einem gotischen Anzug und einer ausgefallenen Kopfbedeckung für Aufsehen.

Getty Images Jaden Smith, Mai 2025

Getty Images Christian Louboutin beim Rosenball in Monaco, 2025

Getty Images Jaden Smith bei den Grammy Awards, Februar 2025