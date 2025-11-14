Will Smith strahlt auf Foto mit Jada, Ex-Frau und Söhnen

Will Smith (57) und seine Familie leben vor, wie Patchwork funktioniert. Bei Instagram teilt die Ex-Frau des Hollywoodstars, Sheree Zampino (57), jetzt ein Foto, das mehrere Seiten des Smith-Clans vereint zeigt. Neben Sheree grinst zum einen Will in die Kamera, auf ihrer anderen Seite steht ihr gemeinsamer Sohn Trey (33). Ebenfalls mit dabei sind auch die Noch-Ehefrau des Schauspielers, Jada Pinkett-Smith (54), und ihr Sohn Jaden (27). Anlass dieser seltenen Familienzusammenkunft ist Treys 33. Geburtstag. In weiteren Aufnahmen zeigt Sheree, wie die Familie in einem Restaurant zusammen Treys Ehrentag feierte. Sie schreibt stolz: "Zu sagen, dass ich mich geehrt fühle, deine Mutter zu sein, würde nur an der Oberfläche meiner tiefen Dankbarkeit und Liebe für dich kratzen!"

Mit Sheree führte Will zwischen 1992 und 1995 eine Ehe. Trotz der Scheidung scheinen die beiden sich aber noch gut zu verstehen. Im Netz zeigen sie sich immer mal wieder gemeinsam oder posten liebevolle Botschaften, wenn einer von beiden Geburtstag hat. Zwei Jahre nach der Scheidung ehelichte der 57-Jährige seine Jada. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder, Jaden und Willow (25), hervor. Aktuell ist das Verhältnis wohl aber kompliziert, denn vor etwa zwei Jahren enthüllte Jada, dass sie und Will schon seit 2016 getrennt leben. Die Trennung konnten sie zuvor erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraushalten. Weil sie sich trotzdem gemeinsam auf dem roten Teppich zeigten, ahnte kaum einer etwas.

Aber trotz der Trennung scheint es eine tiefe Wertschätzung zwischen Jada und Will zu geben. Jada unterstützte ihren Mann vor allem in den vergangenen Jahren, denn er erlebte ein ernstes Karrieretief. Nach der Ohrfeige bei den Oscars 2022 wurde der Filmstar von vielen Seiten gecancelt und musste sich mühsam nach Hollywood zurückkämpfen. Trotz dessen sah man die beiden in den vergangenen zwei Jahren nur selten zusammen – bis zum September dieses Jahres. Anfang des Monats erwischten Paparazzi die beiden beim Verlassen eines Nobel-Restaurants. Dort verbrachten sie wohl ein gemeinsames Abendessen.

Instagram / shereezampino Will Smith, Sheree Zampino, Trey Smith, Jada Pinkett-Smith und Jaden Smith, November 2025

Instagram / shereezampino Will Smith mit seinen Söhnen Trey und Jaden

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022