Video geht viral: Wincent Weiss zieht sich auf der Bühne aus

Wincent Weiss (32) sorgt aktuell nicht nur in Deutschland, sondern auch international für Furore – und das mit einem nur sieben Sekunden langen Video. Der Clip, der ihn bei einem Auftritt auf dem Glücksgefühle Festival zeigt, verbreitet sich rasant über die sozialen Netzwerke. Darin zieht der Sänger während seines Konzerts sein Shirt aus und versetzt sein Publikum damit in Begeisterung. Ursprünglich auf der Plattform X hochgeladen, wurde das Video bereits mehr als 9,3 Millionen Mal angesehen und erhielt zehntausende Reaktionen. Unter anderem wird Wincent darin als "deutscher Shawn Mendes" bezeichnet.

Wie es zu diesem plötzlichen Hype kam, ist nicht ganz klar. Es scheint jedoch, dass der Account, der das Video teilte, aus dem Ausland stammt. Die überraschenden Reaktionen reichen von "Oh mein Gott" bis hin zu Usern, die ankündigen, sich nun auch die Musik des 32-Jährigen anzuhören. Der Erfolg des Clips zeigt, dass der charismatische Musiker auch über Deutschlands Grenzen hinweg mit seinem Auftreten beeindruckt. Seine deutschen Fans kommentieren das Ganze sichtlich amüsiert und sind fasziniert davon, dass dieser Moment so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. "Niemals im Leben geht Wincent Weiss gerade international viral, weil er sein Shirt auf der Bühne auszieht", kommentierte eine Nutzerin sichtlich erstaunt.

Wincent ist bekannt dafür, bei seinen Auftritten mit viel Leidenschaft und Hingabe zu performen. Bereits in der Vergangenheit sorgte er für Gesprächsstoff, als ihm während eines Konzerts die Hose riss. Den kleinen Fauxpas nahm der Sänger damals mit Humor und teilte ihn sogar auf Instagram, was vielen seiner Fans ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Momente wie diese zeigen, dass der Sänger nicht nur musikalisch, sondern auch mit seiner lockeren und authentischen Art punktet – ganz gleich, ob mit oder ohne Shirt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, Sänger