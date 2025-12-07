Süß: Wincent Weiss überraschte "The Voice Kids"-Finalisten

Neo, der Gewinner der diesjährigen Staffel von The Voice Kids, hat gegenüber Promiflash eine besondere Anekdote von seinem Coach Wincent Weiss (32) geteilt. Beim großen Finale hat der Sänger seinem Team nämlich eine süße Überraschung bereitet: Er schnappte sich seine Talente direkt am Showtag und ging mit ihnen ganz unkompliziert Döner essen. "Da hat er uns alle eingeladen", erinnerte sich der Nachwuchssänger im Interview und fügte hinzu, dass sie dort einfach spontan hingelaufen seien. "Das war wirklich richtig cool", schwärmte er von der Geste seines Coaches.

Der Abend des Finales wurde durch diesen kleinen Ausflug umso unvergesslicher. Wincent, der Neo im Laufe der Staffel begleitet und unterstützt hatte, schaffte es, mit dieser Einladung sein Team noch enger zusammenzubringen. Dass ein Star mit seinen Talenten Pizza oder Burger verschlingt? Vielleicht ungewöhnlich! Aber genau diese Bodenständigkeit und Herzlichkeit scheinen es gewesen zu sein, die den Sieger der Show und die anderen Talente so beeindruckt haben. Schließlich war das Döneressen nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine Gelegenheit, wertvolle Zeit mit ihrem Mentor zu verbringen.

Dass Wincent für jeden Spaß zu haben ist, zeigte sich übrigens schon 2022 bei "The Voice Kids". Damals lieferte sich der Sänger mit Lena Meyer-Landrut (34) ein witziges Duell im Schnick-Schnack-Schnuck. "Wenn ich gewinne, darf ich dir etwas anziehen, was ich will", rief die 34-Jährige damals vor Beginn des Spiels. Der Musiker verlor – und musste sich prompt zur Frau umstylen lassen. Mit einer langen dunklen Perücke, einem weißen Crop-Top und einer beigefarbenen Hose trat er schließlich im Partnerlook mit Lena auf die Bühne.

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Wincent Weiss bei "SWR3 New Pop Festival – Das Special"

Joyn/Claudius Pflug Wincent Weiss und "The Voice Kids"-Sieger Neo

Seven.One/Claudius Pflug Wincent Weiss, Michi Beck, Lena Meyer-Landrut, Smudo und Álvaro Soler, "The Voice Kids"-Coaches