"The Voice Kids"-Gewinner Neo verrät: So tickt Wincent Weiss

Der The Voice Kids-Gewinner Neo blickt auf eine spannende Zeit in der Musik-Castingshow zurück und erinnert sich noch gut an die Zeit mit Coach Wincent Weiss (32). In einem Interview mit Promiflash verriet der junge Sänger nun, wie er den "Feuerwerk"-Interpreten während der Dreharbeiten erlebt hat. "Wirklich total sympathisch, ein mega netter Typ", beschreibt er seinen Mentor. Neben seiner sympathischen Art sei der 32-Jährige laut dem jungen Talent auch überaus höflich und bodenständig geblieben – eine Eigenschaft, die ihn trotz seines großen Erfolgs auszeichne. "Auch meiner Meinung nach der beste Coach", lobt er ihn weiter.

Besonders habe Neo die professionelle Unterstützung von Wincent geschätzt, die ihm in dem Wettbewerb immer wieder half. Als erfahrener Künstler habe dieser ihm wertvolle Ratschläge gegeben, die er auf seinem Weg zum Sieg genutzt habe. Während der gemeinsamen Zusammenarbeit sei nicht nur der Respekt gewachsen, auch privat habe er ihn als zugänglich und freundlich wahrgenommen. Neo scheint sehr begeistert von seinem Mentor, den er voller Bewunderung als "einen der größten deutschen Stars" bezeichnet.

Für den Newcomer selbst ist mit dem Sieg bei "The Voice Kids" ein echter Traum in Erfüllung gegangen. Im spannenden Finale setzte er sich allein durch das Voting der Zuschauer gegen die starke Konkurrenz durch. Mit der ersten eigenen Single und 20.000 Euro Ausbildungsförderung konnte sich das Nachwuchstalent neben dem Titel gleich über mehrere Belohnungen freuen. Besonders beeindruckte Neo mit seinem Auftritt von "I Have Nothing" von Whitney Houston (†48) – ein Moment, der Jury und Publikum sprachlos machte. Im Finale zeigte er dann mit "All by Myself", dass für ihn auch große Power-Balladen kein Problem sind.

Anzeige Anzeige

Imago, Getty Images Collage: "The Voice Kids"-Sieger Neo und Coach Wincent Weiss

Anzeige Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

Anzeige Anzeige

Joyn/Claudius Pflug Wincent Weiss und "The Voice Kids"-Sieger Neo