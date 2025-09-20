Lil Tay spricht über Todesschwindel, OnlyFans und Herz-OP

Lil Tay sorgt wieder einmal für Aufsehen! Nach einem viralen Todesschwindel im Jahr 2023, bei dem fälschlicherweise ihr Ableben verkündet wurde, tauchte die Musikerin quicklebendig auf und teilte ihre Sicht der Dinge. Nun, mit 18 Jahren, hat sie beschlossen, ihr Leben in eine völlig neue Richtung zu lenken. Sie meldete sich auf der Plattform OnlyFans an und machte dort laut eigenen Angaben über 20 Millionen Dollar in nur einer Woche. Und sie plant schon weiter: Neben der Arbeit an neuer Musik träumt sie von Luxusautos wie einem pinken Bugatti und plant zudem einen groß angekündigten Boxkampf.

Rückblickend sprach Lil Tay im Interview mit People offen über schwierige Jahre, die geprägt waren von einem Sorgerechtsstreit ihrer Eltern, Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Vater und einer dramatischen Herzoperation im vergangenen Jahr, die sie wegen eines Tumors ins Krankenhaus brachte. Trotz dieser Herausforderungen sieht sie sich heute stärker denn je und möchte die Vergangenheit hinter sich lassen. "Ich habe gelernt, dass niemand anderes definieren kann, wer ich bin. Es ist mein Leben", betonte sie entschlossen. Nebenher stiehlt sie mit ihrer Persönlichkeit die Show – ob mit Y2K-Fashion oder dank ihrer Leidenschaft für K-Pop und Harry Potter.

Bekannt geworden als freches, geldbesessenes Kind, zeigt Lil Tay inzwischen eine ernsthaftere Seite – aber das Drama bleibt. Sie fordert keine Geringere als Bhad Bhabie, eine Social-Media-Kollegin, zu einem Boxkampf heraus. Streit und Fehden verfolgen sie schon lange, nun will sie Nägel mit Köpfen machen: "Wir sind beide über 18, lass es uns durchziehen!", forderte sie sie auf Instagram heraus. Lil Tay scheint fest entschlossen, ihren Platz als eine der lautesten und schrillsten Stimmen ihrer Generation zu behaupten.

Anzeige Anzeige

Instagram / liltay Lil Tay, Internet-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / liltay Lil Tay, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / liltay Lil Tay im Jahr 2018