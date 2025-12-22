Enrique Iglesias & Anna sind zum vierten Mal Eltern geworden

Babyglück kurz vor Weihnachten: Enrique Iglesias (50) und Anna Kournikova (44) sind zum vierten Mal Eltern geworden. Am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, kam ihr Nachwuchs zur Welt, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. Dazu teilten sie ein Foto eines eingerollten Neugeborenen im Krankenhaus, zugedeckt mit einer weichen Decke und kuschelig nah an ein kleines Faultier-Stofftier geschmiegt. "Mein Sonnenschein", schrieb die frühere Tennisspielerin zu dem niedlichen Post. Weitere Details wie Name oder Geschlecht verrieten sie nicht, doch ihre Fans warten gespannt auf weitere Informationen.

Mit dem neuesten Mitglied wächst die Iglesias-Kournikova-Familie weiter. Das Paar hält sein Privatleben traditionell abseits der Öffentlichkeit, dennoch gewähren beide immer wieder seltene Einblicke. Bereits im Sommer hatte People berichtet, dass die beiden ihr viertes Kind erwarten. Ein Insider erklärte damals, Enrique habe seine Touraktivitäten reduziert, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen. "Sie sind total aufgeregt", plauderte die Quelle aus.

Enrique und Anna gehen seit 2001 gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sie sich am Set von Enriques Musikvideo "Escape", kurz darauf liefen sie erstmals gemeinsam über einen roten Teppich. Ihr erster Nachwuchs kam 2017 auf die Welt. Damals begrüßten sie die Zwillinge Lucy und Nicholas, 2020 kam Tochter Mary dazu. Trotz der langjährigen Beziehung haben die Russin und der Spanier nie geheiratet. Gegenüber People witzelte der Popstar einst: "Ich versuche es immer wieder, aber sie schenkt mir keine Beachtung."

Imago Enrique Iglesias und Anna Kournikova im September 2003

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias' Baby im Dezember 2025

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

