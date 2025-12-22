Dann läuft Corinna Harfouchs allerletzter "Tatort" im TV

Corinna Harfouch (71) gibt ihren Abschied vom Berliner Tatort. Mit ihrem letzten Einsatz am 1. Februar 2026 um 20.15 Uhr endet ihre Reise als Kommissarin Susanne Bonard nach nur fünf Fällen, so Quotenmeter. In der Episode mit dem Titel "Gefahrengebiet" ermittelt sie an der Seite von Mark Waschke (53), der als Robert Karow ebenfalls zum Berliner Team gehört. Gemeinsam werden sie einen brisanten Fall lösen, der mit einem toten Obdachlosen am Rande Berlins beginnt und zunächst die Spur zu einer Wölfin führt. Doch der vermeintliche Angriff des Tieres entpuppt sich schon bald als Mord.

Der letzte Fall der scheidenden Ermittlerin entführt sie in die Welt der Survivalisten und Prepper und lässt sie spannende Wendungen erleben. Für Susanne Bonard ist es der letzte Einsatz vor dem Ruhestand, sie trifft eine spontane Entscheidung und schließt sich der Expertin für das Leben in der Wildnis an. Während sie tiefer in diese abgeschottete Szene eintaucht, deckt Karow ein ganz anderes Bild auf: Der Obdachlose wurde ermordet. Neben Harfouch und Waschke werden in dieser Episode auch Anne Ratte-Polle, Jasmin Tabatabai (58), Tan Çaglar und weitere bekannte Gesichter zu sehen sein.

Für Corinna Harfouch endet mit diesem Abschied eine kurze, aber markante Phase ihrer Schauspielkarriere. Zwar waren die Einschaltquoten des Duos Harfouch/Waschke solide, erreichten jedoch nicht die Rekorde anderer "Tatort"-Teams wie Münster und Köln. Privat ist die beliebte Schauspielerin eher zurückhaltend und konzentriert sich neben ihrer Arbeit auf ihr Leben abseits der Öffentlichkeit. Die Rolle im Berliner "Tatort" bot Harfouch nach eigenen Angaben die Gelegenheit, in einer neuen Facette ihres Könnens aufzutreten: "Vieles, was man dort sieht, steckt auch ein bisschen in mir", sagte sie einst in einem Interview. Mit ihrem letzten Fall verabschiedet sie sich nun von der Berliner Krimi-Bühne – ein Ende, auf das Fans mit Spannung warten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Corinna Harfouch auf der Berlinale 2024

Anzeige Anzeige

Imago Corinna Harfouch und Mark Waschke, "Tatort"-Stars

Anzeige Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Schauspielerin Corinna Harfouch, 2019